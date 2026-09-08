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Balón de Oro

La Inteligencia Artificial predice el ganador del Balón de Oro 2026

La IA predice quién será el ganador del Balón de Oro 2026 y cómo quedará el top 30.

La IA de Gemini predice el ganador del Balón de Oro.
© GettyImages/ Edit BVLa IA de Gemini predice el ganador del Balón de Oro.

Este martes 8 de septiembre de 2026 se conocieron los 30 nominados al Balón de Oro. Varios nombres importantes como Messi, Kane, Dembélé o Rodri aparecen como candidatos a llevarse el galardón. El ganador se conocerá el próximo 26 de octubre.

Desde Bolavip le preguntamos a la IA de Gemini quién podrá ser el ganador de este trofeo, que premiará al mejor jugador de la temporada anterior y también donde el Mundial 2026 tiene una clara influencia:

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El ganador del Balón de Oro 2026

Esta fue la respuesta de Gemini al ganador del Balón de Oro 2026:

Rodri se perfila como el gran favorito para ganar el Balón de Oro 2026 tras liderar a España a la conquista del Mundial ante Argentina en la final de Nueva York y ser elegido el mejor jugador del torneo. Su actuación estelar coronada con la Copa del Mundo 2026 y el MVP del torneo lo colocan por encima de estrellas del Real Madrid como Jude Bellingham o Vinícius Jr.”, respondió Gemini.

Rodri podría ganar el Balón de Oro 2026. (Foto: GettyImages)

Rodri podría ganar el Balón de Oro 2026. (Foto: GettyImages)

El top 30 del Balón de Oro de acuerdo a Gemini

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La IA de Gemini también predijo cómo quedará el top 30 de esta nueva edición del Balón de Oro:

PosiciónJugadorClub / Selección
RodriManchester City / España
Jude BellinghamReal Madrid / Inglaterra
Vinícius Jr.Real Madrid / Brasil
Lamine YamalFC Barcelona / España
Kylian MbappéReal Madrid / Francia
Erling HaalandManchester City / Noruega
Lautaro MartínezInter de Milán / Argentina
Harry KaneBayern Múnich / Inglaterra
Luis DíazBayern Múnich / Colombia
10ºLionel MessiInter Miami / Argentina
11ºOusmane DembéléParis Saint-Germain / Francia
12ºVitinhaParis Saint-Germain / Portugal
13ºDeclan RiceArsenal / Inglaterra
14ºBruno FernandesManchester United / Portugal
15ºKhvicha KvaratskheliaNápoles / Georgia
16ºAchraf HakimiParis Saint-Germain / Marruecos
17ºWilliam SalibaArsenal / Francia
18ºMichael OliseBayern Múnich / Francia
19ºFabián RuizParis Saint-Germain / España
20ºMarc CucurellaChelsea / España
21ºPau CubarsíFC Barcelona / España
22ºGabrielArsenal / Brasil
23ºWillian PachoParis Saint-Germain / Ecuador
24ºNuno MendesParis Saint-Germain / Portugal
25ºJoão NevesParis Saint-Germain / Portugal
26ºMarquinhosParis Saint-Germain / Brasil
27ºFerran TorresFC Barcelona / España
28ºDayot UpamecanoBayern Múnich / Francia
29ºSadio ManéAl-Nassr / Senegal
30ºJulián QuiñonesAl-Qadsiah / México

Sería el segundo Balón de Oro para Rodri

Ya en 2024, Rodri ganó el Balón de Oro por su gran campaña con el Manchester City y con España en la Euro. En caso de concretarse esta predicción sumaría su segundo premio.

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Datos clave:

  • 30 nominados al Balón de Oro 2026 fueron anunciados este 8 de septiembre.
  • 26 de octubre de 2026 se revelará oficialmente al ganador del Balón de Oro.
  • Rodri es señalado por la IA Gemini como el favorito al Balón de Oro.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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