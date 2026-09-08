La Inteligencia Artificial predice el ganador del Balón de Oro 2026

Este martes 8 de septiembre de 2026 se conocieron los 30 nominados al Balón de Oro. Varios nombres importantes como Messi, Kane, Dembélé o Rodri aparecen como candidatos a llevarse el galardón. El ganador se conocerá el próximo 26 de octubre.
Desde Bolavip le preguntamos a la IA de Gemini quién podrá ser el ganador de este trofeo, que premiará al mejor jugador de la temporada anterior y también donde el Mundial 2026 tiene una clara influencia:
El ganador del Balón de Oro 2026
Esta fue la respuesta de Gemini al ganador del Balón de Oro 2026:
“Rodri se perfila como el gran favorito para ganar el Balón de Oro 2026 tras liderar a España a la conquista del Mundial ante Argentina en la final de Nueva York y ser elegido el mejor jugador del torneo. Su actuación estelar coronada con la Copa del Mundo 2026 y el MVP del torneo lo colocan por encima de estrellas del Real Madrid como Jude Bellingham o Vinícius Jr.”, respondió Gemini.
Rodri podría ganar el Balón de Oro 2026. (Foto: GettyImages)
El top 30 del Balón de Oro de acuerdo a Gemini
En España creen que Argentina sufrirá el retiro de Messi: “Le costará ser la selección ganadora de los últimos años”
La IA de Gemini también predijo cómo quedará el top 30 de esta nueva edición del Balón de Oro:
|Posición
|Jugador
|Club / Selección
|1º
|Rodri
|Manchester City / España
|2º
|Jude Bellingham
|Real Madrid / Inglaterra
|3º
|Vinícius Jr.
|Real Madrid / Brasil
|4º
|Lamine Yamal
|FC Barcelona / España
|5º
|Kylian Mbappé
|Real Madrid / Francia
|6º
|Erling Haaland
|Manchester City / Noruega
|7º
|Lautaro Martínez
|Inter de Milán / Argentina
|8º
|Harry Kane
|Bayern Múnich / Inglaterra
|9º
|Luis Díaz
|Bayern Múnich / Colombia
|10º
|Lionel Messi
|Inter Miami / Argentina
|11º
|Ousmane Dembélé
|Paris Saint-Germain / Francia
|12º
|Vitinha
|Paris Saint-Germain / Portugal
|13º
|Declan Rice
|Arsenal / Inglaterra
|14º
|Bruno Fernandes
|Manchester United / Portugal
|15º
|Khvicha Kvaratskhelia
|Nápoles / Georgia
|16º
|Achraf Hakimi
|Paris Saint-Germain / Marruecos
|17º
|William Saliba
|Arsenal / Francia
|18º
|Michael Olise
|Bayern Múnich / Francia
|19º
|Fabián Ruiz
|Paris Saint-Germain / España
|20º
|Marc Cucurella
|Chelsea / España
|21º
|Pau Cubarsí
|FC Barcelona / España
|22º
|Gabriel
|Arsenal / Brasil
|23º
|Willian Pacho
|Paris Saint-Germain / Ecuador
|24º
|Nuno Mendes
|Paris Saint-Germain / Portugal
|25º
|João Neves
|Paris Saint-Germain / Portugal
|26º
|Marquinhos
|Paris Saint-Germain / Brasil
|27º
|Ferran Torres
|FC Barcelona / España
|28º
|Dayot Upamecano
|Bayern Múnich / Francia
|29º
|Sadio Mané
|Al-Nassr / Senegal
|30º
|Julián Quiñones
|Al-Qadsiah / México
Sería el segundo Balón de Oro para Rodri
Ya en 2024, Rodri ganó el Balón de Oro por su gran campaña con el Manchester City y con España en la Euro. En caso de concretarse esta predicción sumaría su segundo premio.
Encuesta¿Crees que Rodri ganará el Balón de Oro?
¿Crees que Rodri ganará el Balón de Oro?
YA VOTARON 0 PERSONAS
Datos clave:
- 30 nominados al Balón de Oro 2026 fueron anunciados este 8 de septiembre.
- 26 de octubre de 2026 se revelará oficialmente al ganador del Balón de Oro.
- Rodri es señalado por la IA Gemini como el favorito al Balón de Oro.