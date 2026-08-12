El papá de Luis Díaz, Mane Díaz, hizo esto tras las duras críticas a su hijo por no “ayudar” en el terremoto en Colombia

A Luis Díaz le han llegado una gran cantidad de críticas después de que el delantero colombiano aún no muestre “públicamente” una ayuda para las víctimas del terremoto en Colombia. Sin embargo, ahora su papá, Mane Díaz, salió con un importante gesto.

En sus cuentas oficiales, Mane Díaz, apoyó a una iniciativa que estará recolectando ayuda en Barranquilla para enviarla a las personas afectadas por el terremoto de 7,4 principalmente en occidente. El famoso Mane publico un video diciendo lo siguiente:

“Estaremos recibiendo alimentos no perecederos, palas, guantes, medicamentos, agua y elementos de aseo para llevar ayuda a quienes más lo necesitan“, la recolección se dará en esta jornada y también en la del sábado, para con eso ayudar a los más necesitados en este duro momento.

A Luis Díaz en esta jornada también le llegaron un gran número de cuestionamientos, porque el futbolista colombiano apareció en un video del Bayern Múnich. Muchos le reclaman no seguir el camino de público de jugadores como Jhon Arias o Jhon Córdoba que mandaron aviones con ayuda.

El fútbol colombiano viene mostrando su solidaridad con este duro momento que atraviesa el país con diferentes protagonistas o con los gestos de los equipos. Hace poco, se confirmó que Atlético Nacional va a donar la taquilla de su siguiente partido.

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El sueldo de Luis Díaz en el Bayern Múnich

Luis Díaz ahora en Bayern Múnich es uno de los jugadores mejores pagados, puesto que, tiene un sueldo de 14 millones por año, de acuerdo a las últimas informaciones de diferentes medios expertos. El extremo firmó un contrato hasta la temporada 2029.

En síntesis: