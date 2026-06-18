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La FIFA actuó contra un hincha que le arrojó un sombrero a los jugadores de la Selección Colombia

La FIFA actuó con esta decisión con un hincha que le arrojó un objeto a los jugadores de la Selección Colombia.

La decisión de FIFA con un aficionado que le arrojó un sombrero a los jugadores de Colombia
© GettyImages/ Edit BVLa decisión de FIFA con un aficionado que le arrojó un sombrero a los jugadores de Colombia

La Selección Colombia tuvo un estreno soñado ante Uzbekistán en el Mundial 2026 y se llevó una gran victoria. No obstante, una imagen polémica quedó sobre el final cuando un aficionado mexicano arrojó un sombrero. Un hecho totalmente prohibido por la FIFA.

En redes sociales trascendió el video de cómo un hincha arroja un sombrero a la cancha y sorprende a los jugadores de Colombia, que no lo vieron. Sin embargo, la verdadera molestia llegó en el Staff de la FIFA que estaba en el estadio y decidió no devolverle el objeto.

Muchos videos muestran como un miembro de FIFA le dice al famoso aficionado ‘Caramelo’ que no le darán de nuevo su sombrero. Está totalmente prohibido lanzar cualquier objeto a la cancha y más uno de estas características que puede golpear a cualquier persona.

La Selección Colombia jugó prácticamente como local ante Uzbekistán en México y eso se notó desde que sonó el himno nacional. Fue un solo grito para cantar y el apoyo durante los 90 minutos sirvió para que llegue una gran victoria de 3 a 1 y liderar el grupo.

El sombrero que cae a la cancha finalmente golpea los papeles que llevaba una persona que estaba junto a James Rodríguez. Por lo cual, fue otro motivo para no devolverle este tan característico sombrero al aficionado mexicano, que se mostró sorprendido con esta decisión.

La tabla de posiciones del grupo K

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Tras vencer a Uzbekistán en el Mundial: la Selección Colombia tiene un nuevo puesto en el ranking FIFA

Tras toda la primera fecha del Mundial 2026, así quedó la tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026:

PaísPJVEDGFGCDGPts
Colombia11002113
Portugal10101101
RD. Congo10101101
Uzbekistán100112-10

Datos clave:

  • El aficionado mexicano Caramelo arrojó un sombrero a la cancha en el Mundial 2026.
  • La Selección Colombia derrotó 3 a 1 a Uzbekistán en su debut mundialista.
  • Miembros de la FIFA confiscaron el sombrero por estar prohibido lanzar objetos al campo.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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