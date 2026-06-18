La FIFA actuó con esta decisión con un hincha que le arrojó un objeto a los jugadores de la Selección Colombia.

La Selección Colombia tuvo un estreno soñado ante Uzbekistán en el Mundial 2026 y se llevó una gran victoria. No obstante, una imagen polémica quedó sobre el final cuando un aficionado mexicano arrojó un sombrero. Un hecho totalmente prohibido por la FIFA.

En redes sociales trascendió el video de cómo un hincha arroja un sombrero a la cancha y sorprende a los jugadores de Colombia, que no lo vieron. Sin embargo, la verdadera molestia llegó en el Staff de la FIFA que estaba en el estadio y decidió no devolverle el objeto.

Muchos videos muestran como un miembro de FIFA le dice al famoso aficionado ‘Caramelo’ que no le darán de nuevo su sombrero. Está totalmente prohibido lanzar cualquier objeto a la cancha y más uno de estas características que puede golpear a cualquier persona.

La Selección Colombia jugó prácticamente como local ante Uzbekistán en México y eso se notó desde que sonó el himno nacional. Fue un solo grito para cantar y el apoyo durante los 90 minutos sirvió para que llegue una gran victoria de 3 a 1 y liderar el grupo.

Jajajajaja como mandaron a la verga al asqueroso caramelo y no le dieron su pendejo sombrero hizo lo que toda persona de bien hubiese hecho.

Con esto ya lo va ganado México 1-0 pic.twitter.com/KlvgBwAu4T — Abelito Mundialista 🟩⬜🟥 (@abelitomixx) June 18, 2026

El sombrero que cae a la cancha finalmente golpea los papeles que llevaba una persona que estaba junto a James Rodríguez. Por lo cual, fue otro motivo para no devolverle este tan característico sombrero al aficionado mexicano, que se mostró sorprendido con esta decisión.

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La tabla de posiciones del grupo K

Tras toda la primera fecha del Mundial 2026, así quedó la tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026:

País PJ V E D GF GC DG Pts Colombia 1 1 0 0 2 1 1 3 Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1 RD. Congo 1 0 1 0 1 1 0 1 Uzbekistán 1 0 0 1 1 2 -1 0

Datos clave:

El aficionado mexicano Caramelo arrojó un sombrero a la cancha en el Mundial 2026.

arrojó un sombrero a la cancha en el Mundial 2026. La Selección Colombia derrotó 3 a 1 a Uzbekistán en su debut mundialista.

derrotó 3 a 1 a Uzbekistán en su debut mundialista. Miembros de la FIFA confiscaron el sombrero por estar prohibido lanzar objetos al campo.