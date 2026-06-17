Tras vencer a Uzbekistán en el Mundial: la Selección Colombia tiene un nuevo puesto en el ranking FIFA

La Selección Colombia se mete entre las mejores del mundo después de vencer a Uzbekistán en el Mundial 2026.

Este miércoles 17 de junio de 2026 la Selección Colombia tiene un nuevo puesto en el ranking FIFA y ahora está a nada de volver a ser top 10 del mundo. En este Mundial, la FIFA está incrementando los puntos por victorias y ahora, la Selección Colombia lo aprovechó.

Con esta victoria ante Uzbekistán, después del gol salvador de Luis Díaz, la Selección Colombia sumó 14.25 puntos en el ranking FIFA y ahora mismo está a nada de volver a estar con las mejores selecciones del mundo. A 1 solo lugar de entrar al top 10.

El nuevo puesto de Colombia en el Ranking FIFA

La Selección Colombia se ubica en el puesto 11 del ranking FIFA con esta victoria. El equipo cafetero tiene ahora 1712.30 puntos y amenaza con quedarse con el décimo lugar de la clasificación si Bélgica sigue con el ritmo que viene en esta Copa del Mundo.

El nuevo puesto de Colombia en el ranking FIFA. (Captura de pantalla)

La ‘Sele’ ya pasó ahora a Italia y estará durante todo este torneo presionando a Bélgica y también a Alemania. El equipo de Néstor Lorenzo tiene grandes chances de seguir escalando en este torneo y terminar muy arriba si sigue avanzando de ronda.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia volverá a la cancha el próximo martes 23 de junio de 2026 cuando enfrente a RD. Congo. En este partido, el equipo nacional ya podría sentenciar su lugar en los 16avos de la Copa del Mundo.

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La tabla de posiciones del grupo K

Tras toda la primera fecha del Mundial 2026, así quedó la tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026:

País PJ V E D GF GC DG Pts Colombia 1 1 0 0 2 1 1 3 Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1 RD. Congo 1 0 1 0 1 1 0 1 Uzbekistán 1 0 0 1 1 2 -1 0

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En síntesis:

La Selección Colombia ascendió al puesto 11 del ranking FIFA tras vencer a Uzbekistán.

ascendió al puesto 11 del ranking FIFA tras vencer a Uzbekistán. El equipo nacional acumuló 1712.30 puntos en la última actualización del escalafón mundial.

en la última actualización del escalafón mundial. Colombia jugará contra RD Congo el próximo martes 23 de junio de 2026.