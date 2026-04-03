La fortuna que habría pedido Reinaldo Rueda para volver a Atlético Nacional

Los resultados positivos de los últimos partidos no han cambiado la posible salida de Diego Arias como entrenador de Atlético Nacional. Uno de los candidatos sigue siendo Reinado Rueda aunque ahora revelan que habría pedido una cifra altísimo como salario.

Según El Futbolero, Reinaldo Rueda habría pedido cerca de 45 mil dólares mensuales para firmar como nuevo DT. Esta cifras son similares a lo que cobraba como entrenador de Honduras, su último equipo.

Este monto supera ampliamente el presupuesto proyectado para el cuerpo técnico de los “Verdolagas”. Mientras tanto Reinaldo Rueda sigue sonando como opción para otras selecciones.

Entre los otros candidatos para reemplazar a Arias que sonaron hace unos meses figuran Alexander Medina, Martín Palermo y Hernán Crespo. Ariel Holan quedó descartado tras firmar con Cerro Porteño.

Atlético Nacional se encuentra líder de la Liga BetPlay con un partido menos y tres puntos de ventaja, sin embargo la eliminación de Copa Sudamericana y doble derrota ante Millonarios detonó un posible cambio de DT.

Los títulos de Reinaldo Rueda con Atlético Nacional

Ganador de tres torneos cortos, una Copa Colombia, una Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores ganada con los ‘Verdolagas’ hace que Reinaldo Rueda siempre sea extrañado en Atlético Nacional.

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Reinaldo Rueda campeón Copa Libertadores 2016.

En resumen