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Reinaldo Rueda

Reinaldo Rueda podría irse a un grande de América ¿y Atlético Nacional?

Reinaldo Rueda podría salir de sus vacaciones y volver a dirigir esto mientras hay rumores de un retorno a Atlético Nacional.

Por Gustavo Dávila

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Reinaldo Rueda recibió nueva oferta para volver a dirigir ¿en Colombia?
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Reinaldo Rueda sigue acumulando meses sin equipo, esto en medio de siempre constantes rumores que lo ponen de regreso al fútbol colombiano. Los hinchas lo piden para Atlético Nacional, sin embargo otro grande de América habría llamado al DT colombiano.

Según la prensa chilena, Universidad de Chile tiene a Reinaldo Rueda como uno de sus candidatos a entrenador para sacarlo del mal momento. El otro apuntado es el ex América de Cali, Ricardo Gareca.

Reinaldo Rueda no es ajeno al fútbol chileno ya que dirigió en la Selección de Chile hace poco, pero con resultados muy irregulares. Su último equipo fue la Selección de Honduras hasta noviembre 2025.

Ganador de tres torneos cortos, una Copa Colombia, una Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores ganada con los ‘Verdolagas’, es natural que siempre suene como posible regreso.

En caso de aceptar la oferta de la U, Reinaldo Rueda tendrá apenas su segunda experiencia en un club extranjero tras un paso discreto por el gigante Flamengo de Brasil.

Las estadísticas de Reinaldo Rueda con Honduras

Reinaldo Rueda dejó Honduras tras 7 victorias, 2 empates y 5 derrotas, pese al saldo positivo en el año, la H no clasificó al Mundial y decidieron despedir al DT colombiano.

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Reinaldo Rueda – Selección Chile.

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En resumen

  • Reinaldo Rueda es candidato de la Universidad de Chile tras dirigir a Honduras hasta 2025.
  • El entrenador colombiano registra un paso previo por el club Flamengo de Brasil.
  • Ricardo Gareca, ex DT de América de Cali, compite como aspirante al banquillo chileno.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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