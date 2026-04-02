Néstor Lorenzo estaría viviendo sus últimos meses al mando de la Selección Colombia luego de las dos derrotas en la fecha FIFA. El argentino no sería renovado para un nuevo proceso luego del Mundial 2026 y empieza la pregunta ¿quién podría reemplazarlo?

En diciembre 2025 ya empezó a sonar Oliver Glasner como candidato que tiene la FCF en carpeta para suceder a Lorenzo. El europeo se encuentra actualmente en el Crystal Palace, ganando dos títulos en Inglaterra.

Antes de la llegada de Néstor Lorenzo, sonaron varios nombres que podrían reactivarse como opciones. Los argentinos Ramón Díaz y Ricardo Gareca fueron otras alternativas manejadas por la FCF en su momento, ambos están sin equipo y podrían volver a ser contactados.

Los directivos también analizaron candidatos colombianos y Alberto Gamero y Luis Fernando Suárez estuvieron en la lista. Ambos también están a la espera de encontrar otro equipo.

Néstor Lorenzo por su parte, en caso de que en efecto no sea renovado, también ya tiene opciones para dirigir. En Argentina reportaron que es uno de los candidatos que más gusta a la actual directiva de Boca Juniors.

Néstor Lorenzo ha dirigido a la Selección Colombia en un total de 44 partidos, entre amistosos y oficiales. El estratega estará en su primer Mundial como entrenador, con un promedio de 26 victorias, 11 empates y 7 derrotas. Su contrato caduca oficialmente después del Mundial 2026.

Publicidad

Oliver Glasner – Daniel Muñoz.

Encuesta¿Quién debería ser el nuevo DT de Colombia? ¿Quién debería ser el nuevo DT de Colombia? YA VOTARON 0 PERSONAS

El sueldo de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia

Como DT de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo tiene un salario anual de 24 millones de dólares. Está lejos de ser el mejor pagado, pero si hace un buen Mundial, el técnico también pedirá un salario superior ya sea a Colombia o al equipo que decida ir.

En resumen

Néstor Lorenzo termina contrato con la Selección Colombia tras finalizar el Mundial 2026.

Oliver Glasner, técnico del Crystal Palace, suena como principal candidato para suceder a Lorenzo.

El entrenador argentino registra 26 victorias, 11 empates y 7 derrotas en 44 partidos.