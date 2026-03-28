¿Reemplazo de Diego Arias? La respuesta de Reinado Rueda cuando le preguntaron por Atlético Nacional

Diego Arias la pasa muy mal en Atlético Nacional y su proceso cada vez es más cuestionado. Entre los varios candidatos que asoman para quedarse con su puesto, aparece Reinaldo Rueda. El entrenador colombiano ahora respondió a la posibilidad de llegar a este club.

Rueda se quedó sin equipo tras su paso por Honduras y ahora sobre la posibilidad de llegar a Nacional fue muy contundente: “Lo de Atlético Nacional siempre va a existir porque hay gratitud recíproca. Quise hacer esta pausa de seis meses hasta el Mundial y la idea de Nacional es respaldar lo hecho por Diego Arias, por como terminó 2025 y lo que se proyectaba para este año“, comentó a El País el DT.

Rueda decidió darse una para durante este primer semestre, puesto que, quiere volver a dirigir después del Mundial 2026. Ofertas al entrenador no le vienen faltando y lo más seguro es que vuelva al circuito de competencia muy pronto con algún club o selección.

De momento, en Atlético Nacional mantienen a Diego Arias y vigilan que sus resultados sean positivos en estas semanas para que se quede. El entrenador ya fue cuestionado después de quedar eliminado de la Copa Sudamericana ante Millonarios.

Reinaldo Rueda dejó Honduras hace poco. (Foto: GettyImages)

El momento de Atlético Nacional no es el mejor, puesto que, también acaba de perder un amistoso contra Cruz Azul en los Estados Unidos. El club viene puntero en el campeonato, pero no ha podido demostrar el nivel que todos esperaban para esta temporada.

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Los números de Diego Arias en esta temporada

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En esta temporada con Atlético Nacional, Diego Arias ha dirigido un total de 13 encuentros. Sumando 9 victorias y 4 derrotas, 2 de ellas ante Millonarios, una por la Copa Sudamericana y otra por la Liga BetPlay. El DT tiene contrato por toda la temporada 2026.

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En síntesis:

Reinaldo Rueda confirmó que hará una pausa de seis meses antes de volver a dirigir.

confirmó que hará una pausa de seis meses antes de volver a dirigir. El entrenador Diego Arias registra 9 victorias y 4 derrotas con Atlético Nacional esta temporada.

registra y con Atlético Nacional esta temporada. Arias mantiene contrato vigente por todo el año 2026 pese a la eliminación en Sudamericana.

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