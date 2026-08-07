Rodrigo Contreras se quedará en Millonarios, pero el club azul tendrá que invertir una fortuna para comprar al delantero argentino.

El futuro de Rodrigo Contreras parece estar definido en su continuidad en Millonarios. El delantero argentino sabe que el club hará uso de su opción de compra, aunque claro esto le costará una fortuna al club.

Según varios medios deportivos, Millonarios pagaría cerca de 1.4 millones de dólares a Deportivo Antofagasta por el pase definitivo de Contreras. Con esto, Millonarios asegura la continuidad de su goleador.

Contreras no solo viene siendo la figura del ataque de Millonarios si no que en muchas ocasiones era la única alternativa disponible para la escuadra de Fabián Bustos.

La duda sobre la continuidad del jugador solo estaba desde el plano administrativo si el club de Bogotá era vendido y los nuevos dueños decidían lo contrario a la renovación.

Rodrigo Contreras lleva 29 partidos y ha marcado 16 goles y ha dado una asistencia en la presente temporada. El año pasado anotó 10 goles en 41 partidos con la U. de Chile.

Las salidas confirmadas de Millonarios

De acuerdo a la información de “La Página Embajadora” y también diferentes reportes de prensa, los jugadores que abandonan Millonarios son: Radamel Falcao, Alex Castro, Beckham David Castro, Jorge Hurtado, Guillermo De Amores, Diego Novoa y Juan Carlos Pereira.

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Rodrigo Contreras lleva dos semestres en Millonarios

En resumen