Flamengo reemplazará a Jorge Carrascal con otro volante colombiano

Flamengo dará salida a Jorge Carrascal tras sus recientes escándalos y el reemplazo sería otro volante colombiano, pero local.

Jorge Carrascal sería la siguiente salida del Flamengo de Brasil, el volante tiene ofertas de Europa además de que ha sumado episodios de indisciplina y problemas. Lo curioso es que el reemplazante sería justamente otro volante colombiano.

Según medios locales, Juan Manuel Rengifo está en planes del Flamengo y su venta desde Atlético Nacional sería un hecho. El volante nacional ha tenido sondeos del exterior todo el año.

Rengifo podría dejar cerca de 3 millones de dólares al ‘Verdolaga’, claro que en lo deportivo dejaría una dura baja deportiva siendo uno de los más regulares cuando le tocó jugar.

El joven volante tendría también ofertas de Barcelona de Ecuador, clubes de la MLS, Sporting Lisboa de Portugal y CSKA de Moscú, pero los gigantes de Brasil pondrían una cifra mayor.

El año pasado pese a su corta edad también tuvo bastante continuidad, con 21 partidos generó 4 goles y 3 asistencias. Ganó la Copa Colombia en su temporada de debut.

Los fichajes de Atlético Nacional 2026

Las contrataciones de Atlético Nacional para 2026 son: Alfredo Morelos, Cristian Arango, Eduard Bello, Kevin Cataño, Milton Casco, Nicolás Rodríguez y Samuel Velásquez.

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Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional

En resumen