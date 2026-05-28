Gonzalo Plata no aprende y revelan nuevo escándalo desde Brasil

En lo deortivo, Gonzalo Plata volvió a retomar la titularidad en Flamengo y la relación con el entrenador Leonardo Jardim mejoró, sin embargo en temas disciplinarios parece que el ecuatoriano sigue sumando episodios negativos en el club.
Según Jornal O Globo, los vecinos de Gonzalo Plata expresaron quejas por ruido constamente por sus fiestas. El rotativo detalla que las fiestas duran hasta la mañana y con sonido a todo volumen.
Las fiestas que orgaizaría el ecuatoriano serían frecuentes, la última habría sido hace pocos días luego de que Gonzalo Plata armara una fiesta de ‘despedida’ ahora que viajó a sumarse a la Selección de Ecuador para el Mundial.
Recordar que a inicio de temporada, Gonzalo Plata fue señalado públicamente por su entrenador por los eventos sociales a los que atendía y organizaba como “falta de compromiso”.
Flamengo no ha sancionado, al menos públicamente, al jugador y sigue siendo pieza clave en el once, aunque luego del Mundial podría cambiar de equipo y volver a Europa.
¿Hasta cuándo tiene contrato Gonzalo Plata con Flamengo?
Plata es un activo importante del club; el extremo tiene contrato hasta 2029 y es por eso que Flamengo tampoco se puede permitir una venta a la baja del ecuatoriano. Los próximos meses serán claves para determinar una cifra para una transferencia si llega una oferta.
