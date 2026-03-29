Toda Colombia consternada con las palabras del entrenador de Francia sobre la Selección Colombia tras el 3-1

El domigo 29 de marzo la selección colombiana fue una de las entidades más criticadas en toda Colombia. ¿El motivo? Se volvió a perder jugando mal, y cuando parecía que nadie podía defender a la ‘Tricolor’, apareció Didier Deschamps, entrenador de Francia, para consternar a todo el país.

Los primeros minutos de la Selección Colombia en los que jugó en campo rival y tuvo un remate de Luis Díaz que pasó cerca del arco de Francia duraron poco, muy poco. Desde el minuto 29 del primer tiempo, los franceses empezaron a marcar el rumbo del partido con un gol de Désire Doué.

A pesar de que Colombia descontó con un gol de Jáminton Campaz, el 3-1 ante una selección de Francia que empezó jugando con mayoría de suplentes dejó muy preocupados a los hinchas de cara al debut en el Mundial ante Uzbekistán el 17 de junio a las 9:00 P.M. ¿Es hora que se prendan las alarmas? Didier Deschamps dijo no.

Las palabras del DT de Francia sobre la Selección Colombia que sorprendieron a todos

Deschamps sigue creyendo en Colombia para Mundial. (Foto: Getty Images)

“Colombia tiene un muy bonito equipo, tiene calidad, una buena agresividad hoy (29 de marzo) y también ante Croacia. Terminando en el tercer puesto de clasificación ya significa mucho, tiene todo para llegar bien al Mundial. Tengo mucho respeto para el entrenador (…) Nosotros hemos hecho un gran partido por eso es que ha sido más complicado para Colombia“, afirmó el DT de Francia en conferencia de prensa.

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Los grupos que le tocaron a Colombia y Francia en el Mundial 2026

Mientras que la Selección Colombia se ubica en el Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje entre Jamaica y República Democrática del Congo, Francia está en el Grupo I con Senegal, Noruega y el ganador del repechaje entre Bolivia e Irak.

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