La primera publicación de Mbappé tras ser acusado de burlarse de la Selección Colombia: “Diversión”

En la derrota de la Selección Colombia ante Francia una de las grandes polémicas se dio fuera de la cancha: Kylian Mbappé fue acusado de burlarse de Luis Díaz, James Rodríguez y compañía. Acto seguido, apareció una primera publicación del delantero francés.

¿Casualidad o causalidad? A los hechos… El entrenador Didier Deschamps dedició hacer once cambios respecto a los jugadores titulares que le ganaron a Brasil y, aun así, la Selección Colombia la pasó mal con una derrota 3-1 que tan solo tuvo 12 minutos de Mbappé en cancha.

Mientras que Colombia no encontraba soluciones con formación estelar, se empezó a hacer viral un video de Kylian Mbappé riéndose en el banco de suplentes y en X llegaron acusaciones como “captaron el momento en el que Mbappé se burlaba de la goleada a Colombia. Nada qué hacer. Fue un baile agradable para los franceses”. Ahora, era el momento de saber qué publicó el capitán de Francia tras esta polémica.

Kylian Mbappé y una publicación tras ser acusado de burlarse de Colombia

Daniel Muñoz y Kylian Mbappé en Francia vs. Colombia. (Foto: Getty Images)

Luego de ser acusado de burlarse de la Selección Colombia, Mbappé le restó importancia al hecho y su primera publicación tuvo 18 fotos, una de estas con la celebración del gol de Marcus Thuran a Colombia, con el siguiente firme mensaje: “Una semana llena de aprendizaje y diversión. Nos vemos este verano…”.

Post de Mbappé tras la victoria ante Colombia. (Foto: Instagram / @k.mbappe)

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En resumen