La primera publicación de Omar Pérez luego de que su hijo fuera vetado de la Selección Colombia Sub-19

Conoce la publicación de Omar Pérez en redes sociales tras la exclusión de su hijo Franco de la Selección Colombia Sub-19.

La jornada deportiva del 5 de noviembre transcurría con normalidad cuando de un momento a otro Omar Pérez empezó a ser tendencia. ¿Qué pasó? Franco, su hijo, fue vetado de la más reciente convocatoria de la Selección Colombia Sub-19 y, acto seguido, llegó una primera publicación del exjugador.

Todo empezó cuando el nombre de Franco Pérez apareció en la convocatoria del entrenador César Torres para el microciclo de trabajo que estará enfocado en un torneo amistoso en Estados Unidos del 10 al 17 de noviembre. Incluso, al hijo del exjugador de Independiente Santa Fe le pusieron tiquetes aéreos y todo.

De un momento a otro, esta historia cambió… El peiodista Juan Felipe Cadavid reveló que Franco Pérez estaba en el aeropuerto y lo llamaron a decirle que ya no iba a la convocaoria de la Selección Colombia Sub-19. De inmediato, se instaló la narrativa que presuntos problemas de Omar Pérez con Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, y con la Federación Colombiana de Fútbol habrían sido los motivos.

Esto publicó Omar Pérez luego de que su hijo fuera vetado de Colombia Sub-19

Omar y Franco Pérez. (Foto: X / @BocaJrsOficial)

Lejos de ponerle más fuego a la hoguera que iba a alimentar la narrativa de que su hijo fue vetado en esta ocasión de la Selección Colombia Sub-19, la primera publicación de Pérez tras este hecho fue mostrarse sonriendo como si nada en su restaurante con los también exjugadores Carlos Valdés y Yulian Anchico.

Post de Pérez. (Foto: IG)

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La justificación de la Federación Colombiana de Fútbol para desconvocar a Franco Pérez

A pesar de que es una de las joyas de Boca Juniors, la Federación Colombiana de Fútbol justificó la salida de Franco Pérez de la convocatoria diciendo que “hay un cupo máximo de extranjeros”. Mmm…

Encuesta¿A que categoría de la Selección Colombia había sido convocado Franco Pérez? ¿A que categoría de la Selección Colombia había sido convocado Franco Pérez? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis