La decisión que Néstor Lorenzo tomaría con Álvaro Montero para los amistosos de la Selección Colombia

Uno de los nombres que más tensión genera entre la Selección Colombia y Boca Juniors ahora mismo es Álvaro Montero. El portero colombiano es el llamado a hacerse con la titularidad del arco cafetero, pero justamente en esta fecha FIFA su equipo se juega el pase a la final de la Copa Argentina.

Entonces, todos los ojos están puestos en la lista que presentará Néstor Lorenzo para los amistosos de la Selección Colombia. Desde Argentina apuntan a que Álvaro Montero no sería convocado y se espera que así sea. Que el portero no vaya con la selección y se quede con su club.

Ya en octubre, Lorenzo lo llamó y provocó que el portero no esté en los cuartos de final ante Racing, en ese momento el titular de Boca fue Leandro Brey. No obstante, ahora se podría dar que Lorenzo entienda lo que se juega el portero y lo deje con su club.

Es la última convocatoria del año y de ahí la Selección Colombia no volverá a jugar hasta el mes de marzo. La decisión final de Lorenzo se conocerá en las siguientes horas cuando se revele la lista de convocados del equipo nacional para jugar ante Chile.

Montero se ha convertido en una figura en Boca. (Foto: GettyImages)

De acuerdo a la información de Nico Ambrogi, Montero no sería llamado para jugar estos amistosos contra Chile. Pero nada está dicho hasta que salga el listado final de Lorenzo.

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¿Cuándo sale la lista de la Selección Colombia?

La lista final de la Selección Colombia para jugar los amistosos contra Chile, ambos son contra el mismo rival, debería ser presentada hasta este viernes, 6 de noviembre. Solo en ese momento, el mundo Boca sabrá si cuenta con su arquero titular para enfrentar a Banfield el 14 de noviembre.

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