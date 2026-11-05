Iván Hurtado no dudó y descartó a Cristiano Ronaldo del Top-5 de los mejores de la historia

La jornada del cinco de noviembre quedará marcada en la historia del fútbol como el día en el que Cristiano Ronaldo decidió retirarse de la Selección de Portugal. ¿Qué lugar ocupa entre los mejores de la historia? Iván Hurtado, leyenda del fútbol ecuatoriano, no dudó en descartarlo del Top-5.

Oh, oh… Después de jugar por 23 años con Portugal y tras haber sido sancionado por abandonar la concentración en plena Liga de Naciones, Cristiano rompió las redes con un anunció que llegó a más de 426 millones de reproducciones en menos de 24 horas.

“Durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestir esta camiseta, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy (5 de noviembre) ha llegado el momento de dejarla en manos del futuro”, anunció Cristiano Ronaldo antes de que llegara la polémica opinión de Iván Hurtado.

El Top-5 de los mejores de la historia de Iván Hurtado sin Cristiano Ronaldo

Iván Hurtado y Cristiano Ronaldo. (Foto: Getty)

Hurtado participó en la dinámica del program ‘ESPN F90’ en la que pusieron a Pelé, Messi y Diego Maradona en el Top-5 de los mejores de la historia. Solo podía elegir dos lugares más y el exdefensor central fue contundente: “Escogería a Ronaldo, el gordo, que ha sido el mejor delantero que enfrentado en el mundo. Mucha diferencia. Y el otro Ronaldinho, creo que hablar de Ronaldinho es hablar del jugador que vino a inventar, que le puso magia al fútbol, un jugador que nuca se le vio bravo, disfrutaba cada partido, cada jugada, cada pase y realmente pondría a ellos dos en ese Top-5″. ¿Por qué descartó a Cristiano?

Hurtado descartó a CR7 de los cinco mejores de la historia por este motivo

“A Cristiano lo respeto por todo lo que ha hecho y por ser un gran profesional. Lo admiro por esa preparación no solo en el campo, si no ese entrenamiento invisible, ese entrenamiento personalizado y realmente son ejemplos que hay que seguir a jugadores como él, pero, mi gusto de jugadores es otro. Pero, realmente reconozco lo que le ha dado al fútbol mundial, lo que le dio a la selección portuguesa y lo que marcó en su historia con muchos puntos altí simos. Y, obviamente, no podemos dejar de no reconocer la valia y lo que le dio al fútbol”, le dijo Iván Hurtado a ESPN Colombia.

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