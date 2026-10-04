¡Cátedra de pizarrón en vivo! La lección que Gustavo Alfaro le dio a Néstor Lorenzo en un minuto y cinco segundos. ¡Entérate de los detalles!

La Selección Colombia perdió contra Paraguay en el segundo partido amistoso que disputó en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y la lección que Gustavo Alfaro no solo fue en la cancha. El DT argentino le demostró al técnico de la ‘Tricolor’ en tan solo un minuto y cinco segundos cómo se debe trabajar de la mano de la liga local.

Los antecedentes de Lorenzo con la Liga Colombiana son polémicos. En 2024, el técnico argentino sostuvo que “de la Liga Colombiana, nos tenemos que preguntar en qué nivel está, en el sentido de competencia. ¿Hasta dónde hemos estado en Copa Sudamericana y Copa Libertadores? Hay muchas cosas que demarcan la realidad de una liga. Nosotros vemos todo, vamos a todas las canchas y vemos a todos”.

¿Y qué esta haciendo para ayudar? Ahí llegó la lección de Gustavo Alfaro. Luego de la derrota de la Selección Colombia 1-0 contra Paraguay del 2 de octubre, el entrenador del seleccionado paraguayo no solo demostró que se le puede dar confianza a los jugadores del fútbol local, también reveló la ayuda que le esta dando a la liga paraguaya para subir de nivel.

La lección de Gustavo Alfaro a Néstor Lorenzo en un minuto y cinco segundos

Lorenzo y Alfaro en Colombia vs. Paraguay. (Foto: Getty)

“Necesito ir a las bases. Hoy (2 de octubre) jugaron jugadores de la liga local. Ahora, la liga local tiene que mejorar porque se los decía el otro día en off, y diganme si les miento, Olimpia perdió 4-1 contra Vasco y fue de pronto un caos porque había perdido contra un equipo que estaba peleando el descenso e iba ganando 1-0 y perdió 4-1. ¿Cuánto duró esa crítica? Que son más rápidos que nosotros, que juegan mejor, que esto que lo otro, que la velocidad, que el fútbol. Todo lo que nosotros venimos diciendo porque le presenté a todos los clubes, le mandé un análisis y diagnóstico del estado de forma del fútbol paraguayo. Se lo mandé a los presidentes de todos los clubes para que vean la diferencia donde estaba trabajando la selección y el nivel donde estaba el fútbol local para que vean el trabajo que había que hacer para nivelarse para arriba“, fue parte de la lección de Alfaro a Lorenzo.

#SomosAlbirroja | "La liga local tiene que mejorar…" 🎙️Gustavo Alfaro, DT de la Albirroja, y la dura respuesta con respecto al fútbol paraguayo y la actualidad del balompié sudamericano en general. Presentado por: @nisseiparaguay @nisseifotovideo @pechugonpy @slotsdelsolpy @fortinparaguay @poweradeparaguay @pilsenpy @dinelcopy @agrotecsa #Amistoso10 — Vs Sports (@SomosVsSports) October 3, 2026

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¿Quién tiene un mejor ranking FIFA, Colombia o Paraguay?

Hasta el partido de la Selección Colombia contra Perú del martes 6 de octubre a las 6:45 P.M, la ‘Tricolor’ tiene un mejor Rankng FIFA con la posición 11 que el seleccionado paraguayo y su puesto 33.

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