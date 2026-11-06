El centrocampista del SC Paderborn fue convocado por USA. No es el primero que elige a Estados Unidos sobre la Selección Colombia.

La Selección Colombia sigue perdiendo talento de cara al próximo ciclo mundialista. En tiempos donde todavía la herida de Christian Mosquera continúa más que vigente en la Federación, se ha confirmado la convocatoria por parte de Santiago Castañeda a la selección de Estados Unidos. No es el primero que cambia a EE. UU. por la posibilidad de representar la camiseta amarilla.

El volante del Paderborn fue incluido por Mauricio Pochettino en la lista de convocados para los últimos amistosos del año. Colombia pierde de esta manera por lo menos a corto plazo a un centrocampista que venía siendo revelación por la Bundesliga. No es ni mucho menos el primer futbolista que prefiere representar la bandera de las 50 estrellas por encima de los colores amarillo, azul y rojo.

Carlos Llamosa es seguramente el primer gran caso. El defensor nacido en Palmira emigró a Estados Unidos a finales del siglo XX para terminar obteniendo la ciudadanía que le permitiría disputar el Mundial de Corea-Japón 2002 de la mano de la selección norteamericana. La ausencia de Colombia en esa cita mundialista fue vital para entender su decisión en aquel momento. Jugó 29 partidos.

Los casos más recientes pasan por el delantero nacido en Santa Marta Jesús Ferreira. Hijo de un mito del fútbol colombiano como David Ferreira, se mudó al país a una edad temprana para terminar formándose en una MLS donde acabaría siendo internacional para la selección de Estados Unidos. A sus 25 años ya suma 15 goles en 23 participaciones con la nación que en este momento dirige Mauricio Pochettino.

Bedoya jugando con Estados Unidos vs. Coombia: GETTY

Por último pero no menos importante aparece el caso de Alejandro Bedoya. El volante nacido en Nueva Jersey es hijo y nieto de colombianos. Su padre hasta alcanzó a disputar el FPC. Desarrolló una larga carrera en el combinado estadounidense donde también pudo participar durante la Copa del Mundo del año 2014 en Brasil. Son algunos de los casos más sonados en tiempos donde la llamada de Pochettino a Santiago Castañeda ha vuelto a generar todo tipo de cuestionamientos hacia la Federación cafetera.

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Pochettino, feliz de tener a Castañeda en USA

“A Santiago nosotros lo hemos seguido bastante, tenemos muy buenas referencias de diferentes entrenadores como Steve (Cherundolo) que lo conoce muy bien de Alemania. Él tiene doble nacionalidad, habla español. Es un jugador que veníamos siguiendo y que nosotros tenemos esa responsabilidad de poder darle la posibilidad a un jugador que puede rendir y aportar cosas importantes al equipo”, palabras del entrenador de USA sobre el hecho de quedarse con el volante.

Alaba su juego y lo que puede aportarle a la nación de cara al próximo ciclo mundialista: “Es un jugador con muy buen físico, que juega en el centro del campo, que puede desempeñarse en diferentes funciones, en la construcción, pero también en la llegada de segunda línea, es un jugador muy interesante, lo más importante ahora es darle la oportunidad y ver esa química que puede tener entre los compañeros y el equipo nacional, con los jugadores con más experiencia y creo que este era el momento adecuado para llamarlo”.

Datos claves

Santiago Castañeda fue convocado por Mauricio Pochettino a la selección de Estados Unidos .

fue convocado por a la selección de . El volante de 22 años milita en el SC Paderborn del fútbol alemán.

del fútbol alemán. Carlos Llamosa, Jesús Ferreira y Alejandro Bedoya eligieron previamente a Estados Unidos.