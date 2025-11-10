Es tendencia:
Luis Díaz

La noticia que confirma que Liverpool cometió el peor error de su historia con Luis Díaz

Luis Díaz es la gran estrella de Bayern Múnich y ahora en Liverpool confirman que cometieron un grave error al dejarlo salir.

Por Jose Cedeño Mendoza

Liverpool confirma que tomó la peor decisión con Luis Díaz
Liverpool confirma que tomó la peor decisión con Luis Díaz

Luis Díaz se fue de Liverpool en esta temporada, en un movimiento que sorprendió a todos por lo rápido que los ingleses dejaron salir al colombiano, para que este se vaya a Bayern Múnich. Ahora meses después, los ‘Reds’ confirman que tomaron la peor decisión.

De acuerdo a la información de IndyKaila, Liverpool se está moviendo para fichar a un extremo de clase mundial en el próximo mercado de enero. Es decir, la salida de Luis Díaz dejó un hueco tan importante en los campeones de la Premier League, que ya buscan un nuevo fichaje 6 meses después.

‘Lucho’ Díaz vive un gran nivel en Bayern Múnich, donde se ha convertido en la gran estrella en este comienzo de temporada. Asimismo, el jugador colombiano no ha necesitado tiempo de adaptación en el gigante alemán, para ya destacar en todos los niveles.

Por otro lado, Liverpool no deja de sentir su baja, aunque ha puesto en esta posición a Gakpo o Chiesa, se nota que el club se quedó sin una variante y esto le ha costado perder varios puntos en la Premier League y en la Champions League. No hay muchas opciones de mercado para reemplazar a ‘Lucho’.

En el tiempo que Luis Díaz jugó en Liverpool, el colombiano casi siempre fue titular y se ganó la confianza y cariño de los aficionados. De ahí que, sorprendiera su salida en las condiciones en las que se dio y en lo fácil en que ambos clubes llegaron a un acuerdo.

En lo que va de temporada, el jugador colombiano, de 28 años, ya lleva 11 goles con el Bayern. El jugador también se anotó un doblete en la reciente jornada de Champions League, donde guio a su equipo a derrotar a nada menos que el campeón, PSG.

La Selección de Colombia podría sumar un “fichaje” estelar para el Mundial 2026

Los números de Luis Díaz en esta temporada

Entre todas las competencias en esta temporada, Luis Díaz ya lleva 17 partidos jugados. El colombiano ha sumado más de 1.300 minutos en cancha. Marcó 11 goles y lleva 5 asistencias. La Selección de Colombia también lo convocó para los últimos amistosos.

En síntesis

  • Luis Díaz salió del Liverpool para unirse al Bayern Múnich en esta temporada.
  • El Liverpool buscaría fichar un nuevo extremo de clase mundial en el mercado de enero, tras la salida de Luis Díaz.
  • Luis Díaz ha marcado 11 goles en 17 partidos jugados con el Bayern Múnich en esta temporada.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
