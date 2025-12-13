Este sábado 13 de diciembre de 2025 se reveló que otro jugador exigió salir de Barcelona SC para la temporada 2026 y no quiere continuar en el equipo amarillo para el siguiente año. En su mejor momento, este jugador era titular y estrella para la hinchada.

El jugador de Barcelona SC que estaría muy interesado en su salida para la temporada 2026 es Leonai Souza. El volante brasileño ha tenido un 2025 muy malo, que con Ismael Rescalvo se consolidó. El volante no pudo recuperar la titularidad y fue suplente en casi todos los partidos.

En vista esta escasa cantidad de minutos y espacio en el once titular o rotaciones, el mismo Leonai Souza ha mostrado su poco interés de seguir en el ‘Ídolo’ y de acuerdo a la información de Gaby Roman en la Radio Redonda, el jugador estaría buscando salir de forma inmediata.

Con esta petición se confirma que Leonai Souza no se quedará en plantilla para 2026. Asimismo, el jugador brasileño podría quedarse en la LigaPro, donde ya se ha mostrado que el jugador es muy bien visto por diferentes equipos. Esa podría ser una opción para 2026.

Leonai Souza fue titular en el Clásico del Astillero con Barcelona SC. (Foto: Imago)

Por otro lado, Barcelona SC aún es dueño del pase de Leonai Souza, quien tiene contrato hasta finales de 2026. Por lo cual, el jugador brasileño no se puede declarar “libre” y su salida solo se daría si hay una oferta o un acuerdo para su venta.

Los números de Leonai Souza en esta temporada

En todo lo que va de temporada, Leonai Souza ha jugado con Barcelona SC en 31 partidos, en algunos como titular y en otros viniendo desde el banco de suplentes. El brasileño lleva en cancha poco más de 1.600 minutos, su última titularidad fue en el mes de septiembre.

El valor de mercado de Leonai Souza

Actualmente, Leonai Souza tiene un valor de mercado de 1.2 millones. Esa sería la cifra base de cualquier negociación. Sin embargo, Barcelona SC solo posee el 50% de los derechos deportivos del jugador, ya que la otra mitad del pase le pertenece a Plaza Colonia.

