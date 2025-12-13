Varios jugadores de Emelec han oficializado su salida del club y su poca voluntad de querer seguir en el ‘Bombillo’, ante las grandes deudas que el club mantiene con algunos de ellos. Esto también hace que otros equipos busquen fichar a estos jugadores, y ahora Liga e IDV buscan al mismo referente de Emelec.

Liga de Quito e Independiente del Valle estarían siguiente el fichaje de Luis Fernando León de Emelec, según reveló Diario Olé. El central ecuatoriano sigue siendo uno de los mejores defensas de la Liga, no obstante, en Emelec no ha podido ganar algo o tener la tranquilidad de un jugador su jerarquía.

León ya pasó por Independiente del Valle, donde comenzó su carrera en la LigaPro. Por lo cual, es un perfil que gusta y mucho en el equipo ‘Rayado’. Por otro lado, en Liga de Quito quieren un compañero de absoluta calidad para acompañar a Adé.

León tiene contrato con Emelec, sin embargo, el club no le paga un salario desde hace varios meses, por lo cual, si no se llega a cancelar una nueva cifra, el jugador podría declararse “libre” y dejar el club. Esto dejaría a Emelec sin ningún recurso por su transferencia.

Luis Fernando León podría dejar Emelec para 2026. (Foto: Imago)

En los últimos años, Independiente del Valle y Liga de Quito se han “repartido” los campeonatos de la LigaPro, y todo parece indicar que de seguir así, las siguientes temporadas serían iguales. Un fichaje como el de León sería clave para cualquier club.

León no ha podido volver a ser titular con Emelec en los últimos partidos, ya que el central tuvo una lesión en el partido ante Macará. Esto ha provocado que el central comience encuentros desde el banco de suplentes y se espera que así termine el año.

Los números de Luis Fernando León en esta temporada con Emelec

En toda la temporada, Luis Fernando León solo ha podido jugar con Emelec un total de 17 partidos. Siendo un número muy bajo, y es que su estado físico no ha sido el mejor. Ha marcado 2 goles y dio 1 asistencia. El defensor también sumó en cancha poco más de 1.000 minutos.

El valor de mercado de Luis Fernando León

Actualmente, Luis Fernando León tiene un valor de mercado de 600.000 dólares. No obstante, si Emelec no logra poner en línea los pagos a su jugador, el capitán se puede declarar como agente libre y negociar con cualquier equipo que este interesado en su fichaje.

