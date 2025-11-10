La Selección de Colombia se alista para jugar sus próximos dos partidos amistosos ante Nueva Zelanda y Australia y también para el Mundial 2026. Ahora el equipo de Néstor Lorenzo también recibió la noticia de un eventual “fichaje” para la Copa del Mundo.

El jugador que la selección “Cafetera” podría ganar para el Mundial 2026 es el central de Arsenal, Cristhian Mosquera. El futbolista, que nació en España, ya está “cansado” de no ser tomado en cuenta por la mayor y ahora le abre la puerta a la nación CONMEBOL.

Para esta doble fecha FIFA, el ex jugador de Valencia y hombre de confianza de Arteta, se quedó de nuevo afuera de la convocatoria del equipo mayor de España. Entonces, desde Inglaterra surge la versión de que el central ya explora otras opciones de otras puertas que se abran, como él mismo dijo hace poco.

“Mi objetivo es ser llamado por Luis de la Fuente. Hay grandes jugadores en todas las posiciones. Yo, en mi club, me dedico a trabajar y, cuando lleguen las oportunidades, Dios me abrirá las puertas“, comentó Mosquera a inicios de temporada, pero no ha sido convocado.

Mosquera podría jugar para la Selección de Colombia. (Foto: GettyImages)

Desde Colombia ya se han hecho intentos por el central del Arsenal. Lo quisieron para el equipo Sub-20 y también para la absoluta, pero el deseo de jugar por España fue más fuerte en ese momento. Mosquera fue a los Juegos Olímpicos de 2024 con España.

La inclusión de Mosquera en el once titular de Colombia sería un “fichaje” inesperado para Nestor Lorenzo y un aporte muy importante en la previa del Mundial 2026. No obstante, hay varios sectores de la hinchada que no quieren que lo convoquen por sus dudas de jugar para España.

Las estadísticas de Cristhian Mosquera en esta temporada

Mosquera llegó a una de las mejores defensas del mundo en Arsenal y ya se ha ganado minutos y la confianza de Arteta. El central es uno de los jugadores con mayor proyección a nivel mundial. Ha jugado 12 partidos en toda la temporada, sumando 597′ minutos.

Los defensas que ha convocado la Selección de España antes que a Mosquera

Luis de la Fuente convocó a estos jugadores para defensa central antes que a Cristhian Mosquera: Laporte, Huijsen, Cubarsí, Vivian. Quedan los próximos amistosos de 2026 y la Finalissima vs Argentina, para saber si Mosquera se puede ganar un lugar en España o quizás sea convocado a Colombia.

