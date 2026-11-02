La primera publicación de Luis Díaz luego de que ‘Dibu’ Martínez dijera que lo tiene de hijo

Y cuando parecía que había hecho las paces tras mil y una polémicas con los jugadores e hinchas de Colombia, Emiliano ‘Dibu’ Martínez volvió a encender la controversía, y dijo que tiene de hijo a Luis Díaz. Acto seguido, llegó una primera publicación de ‘Lucho’.

¿Casualidad o causalidad? Luego de aquellos insultos y provocaciones a los jugadores de la Selección Colombia en la tanda de penaltis de la semifinal de la Copa América 2021, parecía que había llegado la paz entre el ‘Dibu’ Martínez y los colombianos con palabras de elogio tras la final de la Copa América 2024.

Aquel “Colombia jugó un partidazo, es algo muy lindo, se los dije que jugaron un partidazo bárbaro” quedó empañado luego de que Emiliano Martínez agrediera a un camarógrafo colombiano tras la derrota 2-1 de Argentina contra la Selección Colombia del 10 de Septiembre de 2024. Ahora, llegó un nuevo capítulo de esta relación de amores y odios.

La primera publicación de Díaz luego de la provocación del ‘Dibu’ Martínez

Gol de Luis Díaz al Dibu Martínez. (Foto: Getty)

El periodista Gastón Edul le preguntó a Emiliano ‘Dibu’ Martínez por un futbolista que lo tuviera de hijo. El arquero argentino lo pensó un poco y respondió “Luis Díaz“. De inmediato corrimos a las redes sociales de ‘Lucho’ y no hubo respuesta alguna, ya que su primera publicación en Instagram tras esta provocación fue mostrar cómo avanza su recuperación en el Bayern Múnich para volver a las canchas tras una pequeña rotura de fibras musculares en la parte posterior del muslo izquierdo.

Post de Luis Díaz. (Foto: IG / @luisdiaz19_)

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¿Cuántos goles le ha hecho Luis Díaz a Emiliano ‘Dibu’ Martínez?

En un total de once partidos, siete en la Premier League entre Liverpool y Aston Villa y cuatro por selecciones, Luis Díaz registra dos goles contra el ‘Dibu’ Martínez. Esas anotaciones fueron golazos en la semifinal de la Copa América 2021 (6 de julio) y por la fecha 16 (de junio de 2025) de las Eliminatorias al Mundial 2026.

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