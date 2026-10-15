La primera reacción de Millonarios al saber que Once Caldas le quiere quitar 3 puntos en el escritorio

Conoce los detalles de la primera reacción de Millonarios ante el pedido de puntos de Once Caldas en el escritorio por la fecha 13.

Cuando parecía que la jornada deportiva del 15 de octubre parecía tranquila en el fútbol de Colombia, Once Caldas sorprendió a todos y tomó la decisión que va a demandar para que le den los tres puntos del partido que no pudo jugar contra Millonarios el 13 de octubre por el mal estado de la cancha del estadio ‘El Campín’.

Millonarios ya tuvo una primera reacción… Los equipos llegaron al estadio ‘El Campín’, y tan solo unos quince minutos antes del inicio del partido, la Dimayor tomó la decisión de cancelar el partido porque la grama de la cancha no estaba en condiciones de un partido de fútbol profesional.

Dimayor no solo afirmó que “a pesar de que Sencia aseguró públicamente que la nueva grama estaría en condiciones aptas para disputar un partido de fútbol profesional, viendo la evidencia y buscando preservar la integridad de los jugadores, se toma la decisión de cancelación“, también reprogramó el partido para el martes 20 de octubre a las 8:30 P.M. Hasta ahí todo normal, pero Once Caldas sorprendió a todos.

Once Caldas demandara para quitarle tres puntos a Millonarios

Dayro Moreno y Alberto Gamero. (X / @Notionce1 y @casalesports)

“Me dijeron hace instantes que Once Caldas demandará el partido frente a Millonarios y buscará los tres puntos. Ya tengo una confirmación de un lado, estoy esperando confirmación de la otra, pero pues mi fuente es muy seria y me dice: van a demandar el partido”, reveló el periodista Juan Felipe Cadavid y la primera reacción de Millonarios iba a llegar en 3, 2, 1.

Así reaccionó Millonarios al enterarse que Once Caldas demandará para quitarle puntos en el escritorio

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El periodista Alexis Rodríguez, del canal ‘Win Sports’, publicó en X que Millonarios se enteró que Once Caldas demandará para quitarle tres puntos en el escritrio y desde las toldas azules la reacción fue exponer al equipo de Manizales: “En Millonarios me dicen que el Once fue el que más insistió en que no se podía jugar en esas condiciones“.

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