¡Última hora! Hinchas de Junior pierden la cabeza y dañan los carros de estos dos jugadores

Los hinchas de Junior pasaron el límite y terminaron dañando el carro de estos dos jugadores en la sede.

Este jueves 15 de octubre de 2026 se dio uno de los hechos más lamentables de la temporada, cuando un grupo de mal llamados “hinchas” de Junior entraron a la sede del club. Esto terminó con la vandalización de dos carros de jugadores con duros mensajes.

Los malos aficionados se metieron a la sede y vandalizaron paredes con mensajes como “Pongan huevo” y “En Junior se juega a muerte”, entre otros duros cuestionamientos a los jugadores. El club está prácticamente fuera de pelea para el tricampeonato.

Sin embargo, lo más lamentable es que estos señores terminaron dañando dos vehículos con mensajes como “pongan huevo” y también tirando pintura a los vehículos. Los dos jugadores afectados son Guillermo Paiva y Jesús Rivas, que además están cerca de salir.

Las imágenes de la sede de Junior han dado la vuelta a todo el fútbol colombiano y hay fuertes cuestionamientos a la seguridad y a cómo la está viviendo Junior en este momento. El equipo cambió a Alfredo Arias, tras los campeonatos, y desde entonces solo ha venido en caída.

Los carros que dañaron los hinchas. (Foto: captura de pantalla)

Se espera que en las próximas semanas, Junior también confirme la salida de Viera y la de varios jugadores, donde Paiva y Rivas podrían ser de los primeros en irse. Lo que está claro es el muy mal momento que está viviendo Junior en este segundo semestre.

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¿Qué pasará con Guillermo Paiva y Jesús Rivas?

Ambos jugadores tienen contrato hasta 2028, pero de momento se especula con el futuro de los dos. Tanto Paiva como Rivas tuvieron buenos rendimientos en el año y fueron usados en el club, no obstante, este nuevo roce con la hinchada podría apurar su salida.

La respuesta oficial de Junior

En sus cuentas oficiales, Junior respondió a este horrible momento y rechazó este tipo de actos. “Junior F.C. S.A. rechaza categóricamente los actos de violencia registrados este jueves en nuestra sede deportiva Adelita de Char, que afectaron la infraestructura de las instalaciones y algunos vehículos de nuestros jugadores”, dice el comunicado.

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En síntesis:

Hinchas de Junior vandalizaron dos carros de futbolistas en la sede del club.

dos carros de futbolistas en la sede del club. Guillermo Paiva y Jesús Rivas sufrieron daños en sus vehículos con pintura y mensajes.

sufrieron daños en sus vehículos con pintura y mensajes. Guillermo Paiva y Jesús Rivas estarían cerca de salir del Junior de Barranquilla.