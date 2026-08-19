La Selección Colombia tendrá tres amistosos y estos serían sus rivales

La Selección de Colombia volverá a las canchas en la fecha FIFA de septiembre y ya revelan sus amistosos y rivales, con dos confirmados.

La Selección de Colombia vuelve a la fecha FIFA en septiembre y retoma la actividad, en medio de rumores adelantan que el combinado nacional tendrá tres amistosos. Dos de ellos los dan como confirmados, tanto fecha como rivales con uno pendiente.

Según el periodista Carlos Antonio Vélez, la Selección de Colombia enfrentará a México el sábado 26 de septiembre y enfrentará a Perú el seis de octubre, ambos en Estados Unidos.

Resta una fecha de octubre y en última hora han dado a conocer que el rival sería la Paraguay de Gustavo Alfaro el rival, para enfrentar así a otro equipo CONMEBOL.

Néstor Lorenzo arranca su segundo proceso con Colombia, extendido hasta las Eliminatorias del Mundial 2030, y ya se hablan de posibles nuevos jugadores que serían considerados.

¿Cómo se jugarán las Eliminatorias al Mundial 2030?

De acuerdo con el periodista Juan José Buscalia, las Eliminatorias Sudamericanas comenzarán en 2027 y reunirán a las diez selecciones de la Conmebol bajo el tradicional sistema de todos contra todos.

Colombia empató contra Paraguay en su último entrentamiento.

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En resumen