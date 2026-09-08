En España creen que Argentina sufrirá el retiro de Messi: “Le costará ser la selección ganadora de los últimos años”

El retiro de Lionel Andrés Messi de la Selección Argentina llegó solamente 24 horas antes del final del mercado de fichajes en Europa. BOLAVIP se desplazó hasta la sede de LaLiga durante las últimas horas de la ventana de transferencias para hablar con diferentes periodistas sobre lo que supondrá la salida de La Pulga de la Albiceleste. Se consultó con diferentes comunicadores sobre cómo podría sufrir el equipo de Lionel Scaloni la salida de su máximo exponente.

“Yo creo que sí deja de ser una selección de primer nivel. Messi es quien ha sustentado esta selección en los últimos años y lo vimos en el Mundial. Parecía que estaba de retiro y ha sido su mejor jugador. Argentina va a sufrir sin Messi y creo que le costará ser la selección ganadora de los últimos años“, comentaba en nuestros micrófonos Jaime Herrero, de Radio Intereconomía.

En territorios como Cataluña también tienen una visión similar. Alex Calaff, de Sport, medio que cubrió toda la carrera de Messi en el Barcelona, no duda: “Pierdes al mejor del mundo y de la historia, dejas de ser una selección de primer nivel a corto plazo. Muchos argentinos decían que después de Messi jugadores como Almada tenían que relevarle y hoy está lejos de eso. Yo si fuera argentino estaría preocupado”.

“Pues yo creo que sigue siendo de primer nivel. No sé si favorita a ganar, pero sí es una selección fuerte… A mí esta Argentina no me parecía tan potente como en Catar. Tiene que hacer un buen ciclo de renovación. El fútbol argentino siempre ha tenido grandes leyendas. Lo que tiene que hacer es construir nuevas leyendas”, afirman igualmente otros medios como AS y MARCA bajo los testimonios de Ruby Ares y Manuel Malagón.

Por primera vez en prácticamente dos décadas Argentina se queda sin la figura de Messi. Se viene un recambio generacional que veremos cómo será asumido por parte de un cuerpo técnico que durante las últimas temporadas ha intentado buscarle un reemplazo a su mejor jugador en el campo con diferentes nombres. Desde esta ventana del mes de septiembre u octubre empieza una nueva era en la selección campeona del mundo.

Publicidad

En España se veía venir el retiro de Messi

“Sorprendido no estoy, me lo esperaba más después de lo que pasó con su padre… Yo creo que sí sorprendió. Vamos, en general creo que sorprendió y es una noticia que hace que lloremos todos… Era algo que veíamos venir, más desde el fallecimiento de su padre como dejó en esa carta que podría dejar el fútbol”, empezaban los periodistas consultados por BOLAVIP en la sede de LaLiga.

Entienden que todo obedece al paso del tiempo e igualmente al fallecimiento del padre de Lionel. La carta con la cual se despidió de Jorge anticipaba lo que se terminaría convirtiendo en realidad una semana atrás: “Es algo que podía pasar por la edad que tiene y por cómo terminó el último Mundial. Desafortunadamente nos va a dejar pronto como nos van a ir dejando todos los grandes. Ojalá surja alguien a corto plazo que sea la mitad de bueno que Messi”.

Datos claves

Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina previo al cierre de pases.

se retiró de la previo al cierre de pases. Periodistas en España opinaron sobre las consecuencias del retiro de Lionel Messi .

opinaron sobre las consecuencias del retiro de . El técnico Lionel Scaloni encabezará la renovación generacional en la Selección Argentina.