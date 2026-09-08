Participó en “¿Quién quiere ser millonario?”, debutó como DT en la Novena División de Inglaterra y dirigirá en la Champions con un equipo que tiene solo 8 años

Dambrauskas será el DT del Sabah FK en una campaña histórica para el club de Azerbaiyán. Llegan a la Champions con solo 8 años de vida.

Arranca una nueva edición de la Champions League y lo hace con todos intentando quitarle la corona al París Saint-Germain. Pero también tendrán su momento de debut en el torneo equipos desconocidos hasta la fecha y que esconden historias absolutamente sacadas de Hollywood. Este es el Sabah FK, un equipo de apenas 8 años de vida cuyo entrenador saltó a la fama gracias al programa ¿Quién quiere ser millonario?.

A sus 49 años, Valdas Dambrauskas vive un momento de película. Hablamos de un entrenador sin ninguna cercanía previa con el fútbol profesional y que en el año 2000 saltó a la fama en Lituania tras participar en el programa ¿Quién quiere ser millonario?. Con el dinero que ganó en dicho plató financió diferentes viajes a Inglaterra para vivir de primera mano entrenamientos de clubes como Manchester United, Fulham y Brentford. Tras algunos años sin conseguir su primera oportunidad, le aparecería finalmente la opción de dirigir en la novena división de Inglaterra de la mano de los Kingsbury London Tigers.

Dambrauskas es un auténtico trotamundos. Tras comenzar su carrera en Inglaterra llegó a varias ligas de segundo y tercer orden de Europa como Croacia, competiciones bálticas y finalmente Azerbaiyán. Es ahí donde surge la figura del Sabah FK, fundado el 8 de septiembre del año 2017 por Yagub Huseynov, magnate en el país con empresas en la construcción, hostelería, agricultura, logística y comercio. En 2019 compitieron por primera vez en la máxima categoría de Azerbaiyán.

Desde el 1 de julio de 2025 Dambrauskas dirige a un Sabah que ya ha sido campeón tanto de su liga local como de la Copa nacional. Hicieron historia durante el verano después de eliminar al Hapoel Beer Sheva israelí en la última ronda de eliminatorias a la fase de liguilla de la Champions. Este jueves y frente al Manchester United como visitante arrancan un camino que durante la primera fase del torneo les hará medirse con rivales como Barcelona, Borussia Dortmund, Napoli, Slavia Praga, Arsenal, Villarreal y Viking.

Sabah vivirá su primera edición de la Champions League: GETTY

Hablamos del club con la valoración de plantilla más baja de los 36 que componen la fase de liguilla de la Champions. Todos los jugadores inscritos por el Sabah no superan una cotización conjunta de 17 millones de euros. Nada de esto les hace temer tras un ascenso a la élite del fútbol europeo donde también se han llevado por delante al principal equipo del país, el Qarabağ. Arrancan el jueves en Old Trafford el mayor reto de su carrera.

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Los otros debutantes de la Champions

Viking y LASK Linz serán otros de los equipos que se encontrarán ante su primera edición de la Champions League. Noruegos y austriacos dieron la sorpresa durante la fase de playoff ante rivales de peso. Tendrán, junto con el equipo de Azerbaiyán, algunos de los calendarios más difíciles producto de su clasificación al bombo cuatro del sorteo realizado semanas atrás.

Pero sin duda el principal debutante de esta edición será el Como de Italia. Un proyecto revolucionario que le ha cambiado la cara al Calcio a corto plazo y que tiene como bandera tanto al argentino Nico Paz como al exfutbolista del Fútbol Club Barcelona Cesc Fàbregas. Junto con Sabah, estos son los debutantes de una edición de la Copa de Europa que tendrá como final el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid a inicios del mes de junio del 2027.

Datos claves

Valdas Dambrauskas debutará como DT en la Champions League con el Sabah FK .

debutará como DT en la con el . El técnico Valdas Dambrauskas financió su carrera tras ganar en ¿Quién quiere ser millonario? .

financió su carrera tras ganar en . El Sabah FK de Azerbaiyán disputará la Champions League con solo 8 años de historia.