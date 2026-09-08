Los 5 récords de Cristiano Ronaldo y Messi que podrían batirse en esta Champions League

Los dos máximos anotadores en la historia del torneo tienen muchas más marcas en la Champions. 5 de sus récords peligran en los meses que viene.

Se viene la tercera temporada de la Champions League bajo el formato de liguilla que se ha tomado el torneo desde la última renovación de sus bases. También una edición más donde no podremos disfrutar de los goles de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el máximo torneo de clubes de Europa. Estas son 5 marcas que peligran en cuanto a los GOATs de nuestra generación.

El cambio de formato en la Champions entrega más partidos y oportunidades a quienes pretenden quedarse con el récord de mayor número de tantos en una sola temporada. El que más lejos llegó en este sentido fue Cristiano Ronaldo con sus 17 goles entre agosto de 2013 y mayo del 2014. Parece cuestión de tiempo para que se rompa si tenemos en cuenta cómo Kylian Mbappé, sin pasar de cuartos de final con el Real Madrid, ya ha llegado a 15 gritos sagrados en las últimas temporadas.

El delantero francés también amenaza una marca de Messi. El argentino se despidió de la Champions con un total de 8 hat-tricks. Mbappé ya tiene 5 en una clasificación general donde la salida de Robert Lewandowski a la MLS le quitó su principal amenaza en dicho récord. Kylian apenas tiene 27 años y todo parece indicar que es cuestión de tiempo para que se quede con el liderato de dicha estadística.

Real Madrid es clave para entender los récords que pueden batirse en los próximos meses. Cristiano Ronaldo y sus 42 asistencias son de momento la mayor cantidad de pases de gol en toda la historia de la Champions para un solo jugador. Vinícius, con apenas 26 años en sus piernas, ya tiene 34. Solamente 8 le separan del que para muchos supone el mejor jugador en toda la historia de la Copa de Europa.

Otro récord del portugués que podría batirse son los goles de penalti. Cristiano Ronaldo se despidió de la Copa de Europa en el año 2022 con 19 tantos desde los 11 pasos. Harry Kane, en su paso por clubes como Tottenham o Bayern Múnich, ya tiene 16. 3 penas máximas pueden igualarle con el delantero de Madeira.

Es la cuarta edición seguida sin CR7 o Messi en la Champions: GETTY

Publicidad

Messi también verá récords amenazados en cuanto a su precocidad para conseguir tantos. Es ahí donde surge la figura del delantero del Manchester City Erling Haaland. Sus 57 goles con menos de 26 años le ponen solamente a dos de los 59 que alcanzó Messi con dicha edad. Ya le sacó el récord de precocidad al argentino en cuanto al máximo de goles anotados con 24 y 25 años.

Los 10 máximos goleadores en la historia de la Champions

Cristiano Ronaldo : 140 goles

: 140 goles Lionel Messi : 129 goles

: 129 goles Robert Lewandowski : 109 goles

: 109 goles Karim Benzema : 90 goles

: 90 goles Raúl González : 71 goles

: 71 goles Kylian Mbappé : 70 goles

: 70 goles Erling Haaland : 57 goles

: 57 goles Thomas Müller : 57 goles

: 57 goles Ruud van Nistelrooy : 56 goles

: 56 goles Harry Kane: 54 goles

Datos claves

Kylian Mbappé suma 15 goles y busca superar el récord de 17 de Cristiano Ronaldo .

suma y busca superar el récord de de . Vinícius Júnior acumula 34 asistencias y quedó a 8 del récord de Cristiano Ronaldo .

acumula y quedó a 8 del récord de . Erling Haaland registra 57 goles y persigue la marca de precocidad de Lionel Messi.