No es Juventus: Toda Colombia consternada con el equipo que se llevaría a Jhon Durán por 40 millones de euros

Jhon Jáder Durán pasó de ser el delantero titular de la Selección Colombia y ser fichado por el Al-Nassr, de Arabia Saudita, a cambio de 77 millones de euros, a estar muy cerca de un nuevo equipo que lo compraría por 40 millones de euros. Era imposible no consternarse…

Durán fue cedido en condición de préstamo a Fenerbahçe en julio de 2025 por una temporada y un pago cercano a los 20 millones de euros. El delantero colombiano no rindió como se esperaba y tendría los días contados en Turquía tras cinco goles y tres asistencias, en 226 minutos y 21 partidos.

El primer rumor bomba llegó desde Italia. Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, informó que Juventus se puso en contacto para contratar a Jhon Durán, pero no cumplía con las condiciones que un inesperado equipo le estaría ofreciendo tanto a Fenerbahçe como a Al-Nassr. Al delantero le quedan menos de seis meses de contrato en el equipo turco.

El inesperado equipo que se llevaría a Jhon Duran antes del Mundial

Jhon Durán lleva apenas 5 goles con Fenerbahçe. (Foto: Getty Images)

Luego de que el periodista Ekrem Konur publicara en X que Zenit ha presentado una mejor oferta de contrato que el Lille por Jhon Durán y las negociaciones están en curso, la inteligencia artificial ‘Gemini’ tuvo en cuenta el avalúo del delantero colombiano en el portal ‘Transfermarkt‘ para determinar que el equipo ruso estaría dispuesto a pagar 40 millones de euros por una cesión con obligación de compra por los derechos deportivos del delantero colombiano.

ver también Juventus le dice no a Jhon Durán y elige a este delantero

Jhon Jáder Durán fue ofrecido a estos equipos de la Premier League

“Los agentes han ofrecido al exdelantero del Aston Villa, Jhon Durán, al Crystal Palace, Tottenham y Leeds United. Cedido al Fenerbahçe el verano pasado. El Palace podría necesitar un sustituto para Mateta; se considera internacional colombiano”, publicó en X el periodista Ekrem Konur.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Quién es el dueño de los derechos deportivos de Jhon Durán? ¿Quién es el dueño de los derechos deportivos de Jhon Durán? Ya votaron 0 personas

Datos clave