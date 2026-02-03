Néstor Lorenzo le habría dado ultimátum a James Rodríguez y preocupa a todo Colombia

James Rodríguez sigue siendo noticia en Colombia, Estados Unidos, México y ahora Argentina. El volante colombiano no encuentra equipo pero desde la selección, Néstor Lorenzo está atento y preocupado por el presente del jugador pensando en la Selección Colombia.

Según el medio DITU TV, hay preocupación en el cuerpo técnico por la falta de competencia de James Rodríguez. La información indica que si James llega sin rodaje, peligra su participación en el Mundial pese a su calidad técnica y su condición de referente.

La preocupación del cuerpo técnico ya habría sido comunicada a James Rodríguez, quién ahora tendrá que apurar firmar con un nuevo equipo para aprovechar los más de cien días que tiene para recuperar ritmo de competencia.

Por ahora se ha visto a James Rodríguez entrenando por su cuenta ejercicios físicos y de fútbol pero en solitario, lejos de la exigencia que tiene un equipo de fútbol profesional.

En las últimas horas ponen a James Rodríguez ofrecido a Estudiantes de La Plata y Platense, ambos de Argentina. No se conoce si lo analizan pero se suman al América de México, Millonarias de Colombia, Barcelona y Liga de Quito de Ecuador entre otros.

¿Hasta cuándo los equipos en Estados Unidos pueden firmar jugadores como James?

A pesar de que los aficionados de la Selección Colombia empiezan a sentir un poco de ansiedad porque el capitán de la ‘Tricolor’ sigue sin tener equipo, en la MLS hay plazo de firmar a jugadores agentes libres como James Rodríguez hasta el 26 de marzo de 2026. Todo apunta a que el ’10’ terminará jugando en Estados Unidos.

James Rodríguez – Selección Colombia

