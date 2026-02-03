Decían que estaba fuera de forma y la contundente decisión de River Plate con Kendry Páez

Kendry Páez continúa su proceso de adaptación en River Plate, y mientras el volante ecuatoriano tuvo una bienvenida con críticas y cuestionamientos, esta semana recibió una buena noticia.

El gigante de Argentina ya habilitó al ecuatoriano y este fin de semana en el partido contra Tigre en el Monumental se espera el gran debut del ex Racing de Estrasburgo. Así mismo, Kendry Páez ya tiene nuevo dorsal en el ‘Millonario’, el seleccionado usará el 19.

Según la prensa de dicho país, Kendry Páez había elegido dorsal y pidió justamente ese, y el club se lo habría concedido. Kendry Páez completó su segundo entrenamiento con el equipo.

Su llegada trajo cuestionamientos por lo que revelaron desde Francia de la vida nocturna y la poca supervisión que tuvo el ecuatoriano, y esta semana habrían informado que el cuerpo técnico lo vio fuera de forma.

Kendry Páez tendrá el dorsal que tenía Sebastián Driussi hace unas temporadas y el número que tenía el ‘Diablito’ Echeverrí antes de dar el salto a Europa. Históricos de Europa también usaron ese dorsal como Radamel Falcao y Gonzalo Higuaín, lo que podría representar mayor presión para el ex IDV.

¿Hasta cuándo firmó Kendry Páez con River Plate?

Kendry Páez firmó un contrato a préstamo con River Plate hasta mediados de 2027. Por lo cual, el volante ecuatoriano estará fuera de Europa por el siguiente año y medio, en una sesión muy larga de Chelsea, si el jugador rinde y los de Londres aceptan, se extendería el préstamo.

