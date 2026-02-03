James Rodríguez, a un paso de ser rival de Lionel Messi a meses del Mundial 2026: “Negociaciones avanzadas…”

Este martes 3 de febrero de 2026 se escribe un nuevo capítulo en la novela de James Rodríguez y su futuro para esta temporada. El volante colombiano no ha dejado de sonar para equipos de todo el mundo, pero ahora se confirma que estaría muy cerca de un nuevo club y se enfrentaría a Lionel Messi.

De acuerdo a la información de Pipe Sierra, James Rodríguez está en “negociaciones avanzadas” para llegar al Minnesota United de la MLS. El objetivo de James siempre fue llegar a esta Liga y aunque sonó para varios clubes, ahora parece que todo está encaminado.

En las últimas horas su futuro fue relacionado con varios equipos de Sudamérica y México. No obstante, el colombiano no veía con buenos ojos este movimiento y en todo momento apostó por ser rival de Lionel Messi y enfrentarlo en la MLS a poco del Mundial 2026.

Se espera que en los próximos días, Minessota United y James firmen el acuerdo que tiene a toda Colombia pendiente. Ya es febrero y el capitán de la Selección Colombia lleva más de 2 meses sin jugar y por ende sin ritmo de competencia para la Copa del Mundo.

James Rodríguez muy cerca de la MLS. (Captura de pantalla)

Otros equipos de la MLS a los que estuvo relacionado James Rodríguez fue el Austin FC y el Orlando City, no obstante, las negociaciones no pudieron avanzar como se esperaban y no hubo acuerdo. La MLS empezará oficialmente el fin de semana del 21 de febrero.

El sueldo que estaría pidiendo James Rodríguez

Uno de los principales limitantes para la llegada de James Rodríguez a cualquier equipo es su elevado salario. En México estuvo ganando 5 millones con León, por lo cual, esta sería una cifra base para el 10. El futbolista fue rechazando diferentes ofertas de 3 millones de dólares de salario.

