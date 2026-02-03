Tres palabras: James Rodríguez definió dónde va a jugar a cinco meses del Mundial

El misterio está cerca, muy cerca de llegar a su fin. Justo después de que se publicara la información de que James Rodríguez estaba a punto de anunciar a su nuevo equipo, el ’10’ de la Selección Colombia dejó claro dónde va a jugar a cinco meses del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Con la información del periodista César Augusto Londoño sobre el impedimento que tenía James para volver a jugar en el fútbol de Colombia por uno de sus patrocinadores, todos los caminos apuntaban al destino que quiere el volante para su futuro. Se descartó la supuesta oferta que le hizo Millonarios.

“Última hora: Minnesota United está en conversaciones para una sorprendente operación de gran éxito para fichar a la estrella colombiana James Rodríguez, según fuentes. Sería fácilmente la estrella más grande que haya jugado para los ‘Loons'”, publicó el periodista Tom Bogert, del portal ‘The Athletic’, y el volante iba a dar una gran pista sobre si esta información era o no cierta.

James Rodríguez definió dónde va a jugar a 5 meses del Mundial

James Rodríguez llega como agente libre a su nuevo equipo. (Foto: Getty Images)

Luego de que se instalara la versión de que James Rodríguez va a jugar en Minnesota United FC, de la MLS, el capitán de la Selección Colombia publicó en sus redes sociales una foto en un avión con tres palabras en inglés: “Here we go (aquí vamos)”. Está más que claro que va a jugar en Estados Unidos.

James Rodríguez dio pista sobre su destino. (Foto: Instagram / @jamesrodriguez10)

¿Cuándo debutaría James Rodríguez en Minnesota United FC?

A la espera de que se haga el anuncio oficial, James Rodríguez podría debutar con Minnesota United FC cuando visiten a Austin FC el sábado 21 de febrero a las 8:30 P.M. (hora colombiana) en el estadio Q2 por la primera fecha de la MLS 2026.

