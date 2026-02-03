La transferencia de Nilson Angulo a Sunderland en la Premier League, dejó beneficiados a varios equipos ecuatorianos, no solo Liga de Quito como se esperaba en un inicio. LDU es el que más dinero recibe, pero también lo hace un club como Independiente del Valle.

Independiente del Valle se vio beneficiado de la transferencia de Nilson Angulo, porque el club rayado figura como uno de los equipos “formadores” del delantero ecuatoriano y le pertenece un parte del denominado “fondo de solidaridad” que la FIFA ordena en estos fichajes.

Nilson Angulo pasó por Independiente del Valle mucho antes de llegar a Liga de Quito. No pudo despuntar como se esperaba, y el club lo terminó cediendo a Norteamérica, que es otro equipo beneficiado de su pase, de ahí llega a LDU y sigue su carrera como hasta hoy.

Ese tiempo que pasó con Independiente del Valle, alcanza para que IDV termine ganando una cifra cercana a los 150.000 dólares por la formación del ecuatoriano y por su transferencia. A varios hinchas sorprendió que IDV reciba dinero por la transferencia del jugador.

Nilson Angulo le deja dinero a IDV. (Foto: GettyImages).

Nuevamente Independiente del Valle termina facturando por la transferencia de un jugador, aunque la cifra es muy menor comparada con las anteriores transferencias, no deja de ser un ingreso que le llega a un equipo que viene ganando más de 100 millones por estos rubros.

¿Cuánto gana Liga de Quito por Nilson Angulo?

Nilson Angulo deja, obviamente, más dinero a Liga de Quito. El ‘Rey de Copas’ se guardó el 25% de su pase para una futura transferencia y eso le dejaría ahora poco más de 5 millones. Además, también ganará más de 300 mil dólares por los derechos de formación.

El contrato de Nilson Angulo con Sunderland

Nilson Angulo firmó con Sunderland un contrato por los próximos 4 años. El ecuatoriano estará con el club hasta mediados de 2030, al menos. Es la gran oportunidad para el ecuatoriano de dar el salto a otro grande y demostrar su calidad en la mejor Liga del mundo.

