Millonarios perdió en Copa Sudamericana y los hinchas explotan contra estos jugadores: “Gracias por todo”

Millonarios debutó en la fase de grupos de la Copa Sudamericana de visita al O’ Higgins de Chile. El resultado fue un 2-0 a favor del local y los hinchas del Millos no aguantaron a algunos jugadores en particular.

Como prueba de que la trayectoria no siempre es carta abierta, Radamel Falcao fue de los más criticados. El histórico delantero fue intrascendente en ofensiva y una vez más le costó en lo físico.

Ha sido la deuda pendiente todo el año y una vez más la defensa estuvo floja con Valencia, Arias y Llinas fueron de los más criticados por los hinchas. Arias se fue expulsado y el clamor fue de que no sea alineado otra vez.

Fabián Bustos también fue criticado, el DT hizo cambios tarde según el sentir de los hichas, sumado a que la línea de cinco resignó oportunidades de ataque contra los chilenos.

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Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

En resumen

Millonarios perdió 2-0 ante O’ Higgins de Chile en su debut de Copa Sudamericana.

perdió ante de Chile en su debut de Copa Sudamericana. El delantero Radamel Falcao fue cuestionado por los hinchas tras su desempeño físico e intrascendencia ofensiva.

fue cuestionado por los hinchas tras su desempeño físico e intrascendencia ofensiva. El defensor Arias fue expulsado durante el encuentro, siendo blanco de críticas junto a Llinas.