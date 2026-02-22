DT del Minnesota habló de James Rodríguez y preocupó a toda Colombia

James Rodríguez sigue teniendo a toda Colombia en suspenso mientras sigue a la espera de su debut en el Minnesota United. El volante no jugó en el arranque de la MLS y su entrenador dio una respuesta que preocupó aún más sobre el presente del jugador de la Selección de Colombia.

“Se quedó en Minnesota, donde ha seguido entrenando y esperamos integrarlo al grupo cuando volvamos el lunes. Es difícil poner un tiempo específico (para su debut) porque no lo hemos visto en una semana completa de entrenamientos”, explicó el entrenador Cameron Knowles.

“Cuando James esté listo para jugar y cuando sintamos que lo vamos a poner en una situación en la que pueda ser exitoso, lo vamos a integrar”, afirmó detallando que aún falta para que el colombiano tenga minutos.

De esta forma, ahora James Rodríguez tendrá que esperar no solo a que le llegue el resto de la documentación para poder jugar, si no que dependerá del DT y la opinión que tenga del físico del jugador.

De esta forma, James Rodríguez cumplirá 100 días sin jugar un partido oficial desde que dejó el León en el cierre de la temporada mexicana. Néstor Lorenzo le advirtió a James Rodríguez que necesitaba continuidad para ir al Mundial 2026.

Los equipos interesados en James Rodríguez

Antes de llegar a Minnesota, James Rodríguez estuvo en planes de equipos como Millonarios, Atlético Nacional, Austin FC, Portland FC, Real Sociedad, Valencia. Con ningún equipo llegó a un acuerdo hasta que llegó el Minnesota, y también se le acaba el tiempo para encontrar un nuevo club.

James Rodríguez – Minnesota United.

