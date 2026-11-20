El defensor colombiano Christian Mosquera podría tener un nuevo equipo en Europa según los rumores que lo ponen fuera del Arsenal.

Christian Mosquera no atraviesa su mejor momento en cuanto a minutos con el Arsenal de Inglaterra y su futuro comienza a generar rumores en el mercado europeo. El defensor hispano-colombiano estaría en el radar de otro gigante del continente, que buscaría incorporarlo para reforzar su defensa.

Según reportes de medios británicos, el Inter de Milán tendría a Mosquera entre sus objetivos para la próxima temporada. El conjunto italiano busca un nuevo defensor central y el futbolista del Arsenal sería uno de los candidatos para ocupar esa posición.

Sin embargo, su salida no sería sencilla. Christian Mosquera tiene contrato con los Gunners hasta 2030, firmado hace apenas un año, y es considerado un central con gran proyección. Mikel Arteta decidirá si sale o no.

Mosquera tuvo participación en las categorías juveniles de Colombia y España, pero finalmente se decantó por representar a la selección europea. Incluso estuvo en el radar de Néstor Lorenzo, quien lo consideraba una alternativa para la Selección Colombia.

De acuerdo con reportes anteriores de medios europeos, una eventual venta de Mosquera podría rondar los 40 millones de dólares. El Atlético de Madrid, Tottenham y FC Barcelona también aparecieron entre los clubes interesados en el defensor durante el año pasado.

¿Cuánto pagó el Arsenal por Christian Mosquera?

Arsenal pagó 15 millones de euros al Valencia CF por Christian Mosquera, el defensor venía de más de una temporada en primera con apenas 21 años y los ‘gunners’ lo compraron.

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Christian Mosquera – Selección de España. Getty.

En resumen