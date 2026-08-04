Leonai Souza es nuevo fichaje de Millonarios y revelan su salario estimado

Leonai Souza es nuevo refuerzo de Millonarios por pedido de Fabián Bustos y ahora se conoce cuánto ganaría el volante brasileño.

Casi de sorpresa y sin ruido mediático, Millonarios cerró el fichaje de Leonai Souza, el brasileño fue pedido por Fabián Bustos y ya se conoce una cifra cercana a lo que ganaría en la Liga BetPlay.

Leonai Souza llegaría a ganar cerca de 25 mil dólares mensuales en Millonarios, esta cifra lo pondría un poco debajo de Rodrigo Contreras, y claro muy lejos de lo que cobraba Radamel Falcao.

El ‘Tigre’ cobraba cerca de 100 mil dólares mensuales pero esta cifra, que tampoco ha sido confirmada, respondía a un fichaje histórico para el club. En Barcelona SC, Souza también cobraba cerca de 20 mil dólares mensuales.

Para Souza, este salario es un salto importanto y también en lo deportivo ya que se encontraba jugando en el Naútico de la Serie B de Brasil. El jugador fue pedido por Fabián Bustos, tras coincidir en Barcelona.

Leonai Souza fue el mejor volante del fútbol ecuatoriano en el 2023 y 2024 pero fue perdiendo espacio hasta que una disputa económica con el club lo obligó a salir prematuramente.

Los equipos en los que ha jugado Leonai Souza

Antes de Millonarios, Leonai Souza pasó por Plaza Colonia de Uruguay, dónde fue campeón y el mejor volante 2021, el Barcelona de Ecuador y los brasileños Naútico, Atlético Taquaritinga, Comercial FC entre otros.

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Leonai Souza – Barcelona SC.

En resumen