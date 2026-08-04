El técnico de Atlante confesó la situación médica de David Ospina que lo podría retirar del fútbol

Conoce los detalles de la situación médica de David Ospina revelados por el DT de Atlante que lo llevarían a retirarse del fútbol.

Todo parecía indicar que David Ospina se iba a retirar en Atlético Nacional, su primer amor en el fútbol de Colombia, pero esta historia tuvo un capítulo más. Los protagonistas se separaron , el arquero colombiano se fue a tapar a México y… ¿No podrá debutar porque se retira?

El 14 de enero de 2023, Ospina cayó de manera aparatosa sobre el brazo derecho y tuvo que salir en ambulancia del partido Al-Nassr vs. Al-Shabab. La gravedad de la lesión fue una fractura en uno de los huesos del codo derecho y tuvo que ser operado el 17 de enero de 2023. El regreso a la Liga Colombiana estaba cerca.

Aquella fractura-luxación del codo derecho hizo que David Ospina no llegara a Atlético Nacional como hubiera querido. Y, además, otras lesiones marcaron su regreso con un total de 109 días por fuera de las canchas debido a lesiones musculares. ¿Llegó la hora del retiro?

Atlante anunció a David Ospina como refuerzo estrella para el II-2026

Ospina fue presentado en Atlante FC. (Foto: X / @Atlante)

Atlante FC anunció el lunes 20 de julio la llegada de David Ospina con un publicación en X que decía “recién desempacado del Mundial FIFA 2026 ¡Bienvenido al Equipo del Pueblo, David Ospina. Es momento de defender a los históricos Potros de Hierro del Atlante”. Entonces, todo listo para el debut en México de uno de los tres arqueros de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026.

La situación médica de David Ospina que lo podría retirar del fútbol: “Volvió a resentirse”

“David tiene una situación de un brazo, la cual ha puesto en duda si realmente va a ser jugador del Atlante. Llegó con muchas ganas y actitud positiva, pero desafortunadamente en este proceso de trabajo volvió a resentirse del codo donde tiene una operación de hace tiempo y que le ha venido pagando factura de estos días y antes del Mundial, y ha decidido parar. Ha decidido parar para que lo revise el doctor que lo operó. Si David está al 100 y él quiere seguir, continuar con este proyecto de carrera para su cierre y su ciclo de futbolista, que es decisión de él, es bienvenido. Nosotros pensamos en él, pero si no tenemos un gran arquero en la portería y ya pensaremos qué es lo que sigue para nosotros“, confesó el técnico de Atlanta FC, Miguel ‘Piojo’ Herrera.

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En síntesis