Leonel Álvarez fue despedido de Atlético Bucaramanga, pero ya suena para otro equipo de Colombia

Este miércoles 8 de abril de 2026 termina con la sorpresiva noticia del despedido de Leonel Álvarez de Atlético Bucaramanga. El entrenador acabó su ciclo tras 4 derrotas consecutivas y en medio de las fuertes críticas de los aficionados, tras la última caída ante Águilas Doradas.

No obstante, para Leonel Álvarez las ofertas no faltarían en Colombia y muy pronto el entrenador podría tener un nuevo llamado para seguir dirigiendo en el país. Incluso hace pocas semanas su nombre volvió a ser relacionado con Atlético Nacional.

Por otro lado, en Nacional aún mantienen firme a Diego Arias en el cargo, pero no se descarta un cambio por el irregular camino del club en lo que va de esta temporada. Asimismo, en marzo el presidente de Atlético Nacional no le cerró las puertas a Leo.

“No hay nadie que tenga veto en Atlético Nacional y menos las personas que como él, en su momento, nos han dado grandes alegrías como fue la de 1989″, afirmó Sebastián Arango en el VBar sobre la posibilidad de un regreso de Leonel Álvarez.

Leonel Álvarez tuvo buenos resultados con Bucaramanga. (Foto: GettyImages)

Las próximas semanas podrían ser determinantes para que Álvarez tenga un nuevo equipo. El DT ya pasó por equipos en Ecuador o Paraguay, por lo cual, no está descartado que vuelva a probar suerte en el extranjero ahora que quedó “libre”.

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Los números de Leonel Álvarez con Atlético Bucaramanga

Desde su llegada en 2025 a Bucaramanga, Leonel Álvarez dirigió en un total de 66 partidos. Sumando 28 victorias, 19 empates y también 19 derrotas. El último rendimiento con el equipo ‘Leopardo’ le acabó costando su trabajo en la Liga BetPlay.

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