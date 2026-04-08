La imagen de James Rodríguez que emociona a toda Colombia a 64 días del Mundial

Hace menos de 1 de semana, toda Colombia estaba alarmada cuando se revelaba que James Rodríguez había sido hospitalizado por una deshidratación severa. Sin embargo, en medio de los rumores y enfermedades ahora el capitán de la Selección Colombia dejó una emocionante imagen.

James Rodríguez volvió a los entrenamientos del Minnesota United y el colombiano ya se entrena con absoluta normalidad. Por lo cual, es probable que regrese a la actividad en la MLS en esta misma semana. El 10 ya está recuperado y mejor desde lo físico.

El entrenador del Minnesota también habló sobre el compromiso y profesionalismo de James. El entrenador aplaudió que el colombiano ya estuviera trabajando, tras pasar por la situación de salud por la que estuvo atravesando el ex futbolista de Real Madrid.

“Estoy contento que se ha recuperado, al punto de ya poder verlo en el campo. No quieres ver a nadie por una situación así, que él haya vuelto y ya haya podido participar en el 90%, 95% de la sesión en un día intenso, habla de su profesionalismo y es extraordinario que haya tenido esa recuperación“, comentó Cameron Knowles.

James volvió a entrenar con normalidad en el Minnesota. (Captura de pantalla)

Esta noticia del estado físico de James cae muy bien a la Selección Colombia a ya 64 días de comenzar la Copa del Mundo 2026. El futbolista está muy bien y podría volver a ser tomado en cuenta por Néstor Lorenzo. En mayo estará convocado para el Mundial.

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Los números de James Rodríguez en el Minnesota United

De momento, James Rodríguez solo ha jugado 2 partidos con el Minnesota United. James apenas lleva en cancha 39 minutos, de ahí que, existió tanta polémica, puesto que, con la Selección Colombia en los amistosos sumó más minutos que con su equipo.

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