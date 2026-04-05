Luego del primer torneo corto de este año, varios equipos de la Liga BetPlay alistan cambios importantes, entre ellos podría estar Atlético Nacional. Si Diego Arias finaliza su ciclo por decisión de la directiva ya hay un nuevo entrenador que surge como opción.

Leonel Álvarez empezó a ser pedido en redes sociales por los hinchas de Atlético Nacional. El colombiano se encuentra actualmente dirigiendo al Atlético Bucaramanga.

Bucaramanga tiene cinco partidos seguidos sin ganar, con dos empates y tres derrotas consecutivas. Si Álvarez sale, podría recibir el llamado de los ‘Verdolagas’ para el segundo semestre.

Atlético Nacional podría estirar su ventaja de puntos sobre el segundo si gana su partido pendiente contra Jaguares el martes, sin embargo su manera de jugar no termina de convencer.

Diego Arias ha sido ratificado por la directiva, pero no por los dueños, mientras tanto el DT solo ha sido señalado por las dos goleadas sufridas ante Millonarias. Por su parte, públicamente declararon que Leonel Álvarez no tiene ninguna prohibición para regresar.

Otros nombres que suenan como entrenadores de Atlético Nacional

Atlético Nacional tiene en carpeta otros nombres como Reinaldo Rueda, Hernán Crespo, Alexander Medina, sin embargo los rumores de un cambio de entrenador por ahora son extraoficiales.

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🟢"NO HAY NADIE QUE TENGA VETO EN ATLÉTICO NACIONAL Y MENOS ESOS QUE NOS DIERON ALEGRÍAS EN 1989": Sebastián Arango



🤔El presidente de Nacional se refirió a una posible llegada de Leonel Álvarez al equipo



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Leonel Álvarez fue incluso DT de la Selección Colombia.

En resumen

Leonel Álvarez surge como opción para dirigir a Atlético Nacional ante posibles cambios en el banquillo.

surge como opción para dirigir a ante posibles cambios en el banquillo. El entrenador Diego Arias fue ratificado por la directiva, pese a sufrir dos goleadas ante Millonarios.

fue ratificado por la directiva, pese a sufrir dos goleadas ante Millonarios. Atlético Bucaramanga, club actual de Álvarez, suma cinco partidos sin ganar y tres derrotas consecutivas.