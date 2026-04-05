Llegó a más de 243.000 reproducciones: La nueva prueba de acoso de Ricardo Orrego, experiodista de Caracol

El escándalo de acoso que terminó con la salida de dos reconocidos periodistas del canal ‘Caracol Televisión’ sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, apareció una nueva prueba en contra del periodista deportivo Ricardo Orrego, y tal fue la repercusión que llegó a más de 243.000 reproducciones.

“Llegue a Bogotá con sueños hace unos tres años aproximadamente con esa emoción que uno tiene cuando siente que está dando los primeros pasos hacia lo que quiere ser uno en la vida. Era estudiante, estaba aprendiendo, construyendo mi camino y ese viaje académico significaba mucho para mí”, empezó contando la periodista Daniela Díaz.

Durante la visita académica, Díaz conoció a Ricardo Orretgo y decidió tomarse una foto y la compartió en redes sociales, pero el mismo día que hizo la publicación en Instagram todo empezó a cambiar. Los mensajes del experiodista de ‘Caracol Televisión’ empezaron a llegar y el acoso estaba a punto de ser denunciado.

Video: La nueva prueba de acoso de Ricardo Orrego, experiodista de Caracol

Daniela Díaz denuncio acoso por parte de Ricardo Orrego. (Foto: Instagram / @daniela_diazh)

“Poco a poco algo se fue sintiendo muy distinto. Los mensajes se volvieron más constantes, más personales y más insistentes. Las preguntas ya no eran sobre lo académico, sino sobre dónde me estaba quedando, qué hacía, con quién viajaba y en qué me devolvía. Luego vinieron las propuestas: quedarme más tiempo, cambiar mis planes y vernos en otros lugares. Incluso, insinuando que él podía pagar todo. Esto no pasó una vez, esto se extendió por aproximadamente dos años”, denunció Daniela Díaz.

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Los chats de la nueva denunica contra Ricardo Orrego

En la denuncia que hizo Daniela Díaz reveló algunos chats de los mensajes que le enviaba Ricardo Orrego: “¡¡¡Quédate!!! El jueves te vas en avión”, “¡¡¡¡¡¡era una propuesta!!!!”, “¿te llamo o andas en combo”, “dejame verte…”, “carita aquí, muestráme” y “¿cuándo te veo? Sería lindo?”.

Mensajes de Ricardo Orrego a Daniela Díaz. (Foto: Instagram / @daniela_diazh)

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En resumen

Daniela Díaz denunció acoso del experiodista de Caracol Televisión Ricardo Orrego durante dos años.

denunció acoso del experiodista de Caracol Televisión durante dos años. El video con las pruebas de chats alcanzó más de 243.000 reproducciones en redes sociales.

en redes sociales. Orrego envió mensajes solicitando encuentros personales e incluso ofreció pagar gastos de estadía adicionales.