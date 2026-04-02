Conmoción en Colombia por la reacción de Carlos Antonio Vélez a la noticia que James fue hospitalizado

La jornada deportiva del jueves santo en Colombia se sacudió con la noticia que James Rodríguez fue hospitalizado luego de la derrota de la selección colombiana ante Francia, pero ahí no paró la sorpresa. El periodista Carlos Antonio Vélez causó conmoción en todo el país con la reacción que tuvo al enterarse de la noticia.

James venía de jugar 63 minutos en la derrota 2-1 ante Croacia y la gran mayoría de los hinchas en Colombia pidió que no fuera titular contra Francia. El entrenador Néstor Lorenzo hizo caso omiso, puso al ’10’ en la formación inicial y el rendimiento volvió a dejar mucho que desear tras otros 63 minutos de juego.

Luego de la derrota 3-1 ante Francia, la Federación Colombiana de Fútbol volvió a dar noticias sobre James Rodríguez con un comunicado el 2 de abril. “Tras establecer comunicación con un centro clínico en el Estado de Minnesota, que el mediocampista ha estado bajo observación profesional debido a una afección médica de origen no deportivo. El jugador, al día siguiente del partido frente a Francia, presentó un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas para un monitoreo clínico preventivo y de recuperación“, informó la FCF y la reacción de Carlos Antonio Vélez iba a llegar en 3, 2, 1…

La reacción de Carlos Antonio Vélez al saber que James fue hospitalizado

Vélez habló de la hospitalización de James Rodríguez. (Foto: Getty Images e Instagram / @velezfutbol)

“¡Pronta recuperación! Y para la próxima vez … No se puede y no se debe trabajar enfermo, no solo por el riesgo que se corre, (la salud está primero) sino también porque no se hace bien el trabajo!”, publicó Vélez en X sobre la noticia que fue James Rodríguez fue hospitalizado en Estados Unidos.

¿Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez con la Selección Colombia?

El próximo partido amistoso de la Selección Colombia será la despedida que hará el equipo antes de viajar a Estados Unidos en vísperas de ultimar la preparación al Mundial 2026. La ‘Tricolor’ enfrentará a Costa Rica el viernes 29 de mayo en el estadio ‘El Campín’, de Bogotá, y, seguramente, ahí estará presente James Rodríguez.

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