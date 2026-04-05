El entrenador de Minnesota da la noticia sobre James que Colombia esperaba: “Tengo la esperanza”

De un momento a otro, la salud de James Rodríguez preocupó a toda Colombia porque la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó que tuvo que ser hospitalizado luego de la derrota ante Francia del 29 de marzo. Sin embargo, Cameron Knowles, entrenador de Minnesota United, le dio al país la noticia que todos querían esuchar.

La FCF anunció que James fue hospitalizado por “un cuadro de deshidratación severa” y el diario ‘El Tiempo’ informó que desde el entorno del ’10’ les dijeron que el problema de salud se dio por una “virosis estomacal”. Ahora, era el momento de escuchar las palabras de Knowles.

“Está bajo el cuidado diario de nuestro equipo médico. Ya sabe que está en casa descansando y que hemos estado fuera un par de días. Nuestro personal médico está en contacto constante con ellos. También tenemos personal médico en Minnesota que está con él evaluándolo y continuarán integrándolo según lo considere oportuno el equipo médico”, afirmó el DT de Minnesota United sobre la salud de James Rodríguez tras la victoria ante Los Angeles Galaxy del 4 de abril.

“Tengo la esperanza”: La noticia sobre James Rodríguez que dio el DT de Minnesota

Cameron Knowles habló del futuro de James Rodríguez. (Foto: Getty Images)

Luego de que se instalara la narrativa que Cameron Knowles no tenía en sus planes a James y la llegada al equipo había sido más marketing que cualquier otra cosa, el entrenador de Minnesota United dio la noticia que Colombia esperaba: “Se perdió nuestra pretemporada, ahora tiene este pequeño problema, no ha sido del todo limpio, pero creo que cuando ves cómo se ha integrado a nuestro equipo, su profesionalismo, sus hábitos de entrenamiento, su impacto en el grupo ha sido excepcional. No lo creerías o lo supondrías, tiene mucha humildad en la forma en que se unió a nuestro equipo. Es muy querido en el grupo. Trabaja muy duro todos los días y solo tengo la esperanza de que se recupere pronto y podamos reintegrarlo al grupo”.

Este es el próximo partido de James Rodríguez con Minnesota United: ¿Jugará?

Con la gran noticia que ya está en casa recuperándose y que sí está en los planes del técnico de Minnesota United FC, ahora el misterio es saber si James Rodríguez se recuperará para el partido ante San Diego FC del sábado 11 de abril a las 9:30 P.M. (hora colombiana) por la séptima fecha de la MLS 2026.

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