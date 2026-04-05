Daniel Muñoz está concentrado en lo que será el Mundial 2026 con la Selección de Colombia, luego de eso tendrá que pensar en su futuro. Desde Inglaterra dan novedades sobre el club que podría quedárselo.

Según medios británicos, el Crystal Palace tiene como prioridad la renovación de Daniel Muñoz. El club pondrá sus recursos en una renovación millonaria de Adam Wharton, Maxence Lacroix y del colombiano.

Muñoz actualmente gana cerca de 3 millones de euros al año, con una renovación importante pasaría a ganar cerca de 5 millones. Claro que en lo deportivo el seleccionado tendrá que ver sus ofertas y en cuál club puede pelear títulos.

Si hace un buen Mundial, seguro se revalorizará y tendrá una cotización mayor. Actualmente para venderlo, el Palace solo lo dejaría vender por cerca de 40 millones de euros.

En el cierre de la temporada pasada, pusieron a Daniel Muñoz en planes del Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Bayern Múnich y FC Barcelona entre otros.

El valor de mercado de Daniel Muñoz

Daniel Muñoz tiene un valor de mercado de 27 millones de euros. El colombiano saldría por más de 35 millones en una venta, más aún, si como se espera, termina siendo figura en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

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Daniel Muñoz es titular en la Selección Colombia.

En resumen