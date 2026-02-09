Adiós Roma y ¿hola Boca?: Ranieri le abrió la puerta de salida a Paulo Dybala

Claudio Ranieri es noticia en el mundo Boca por estas fechas. El entrenador de Roma entregó declaraciones de peso a la espera del encuentro con Cagliari de este lunes sobre el futuro de Paulo Dybala. El delantero argentino termina contrato el próximo 30 de junio con una hoja de ruta más que clara pensando en continuar por el fútbol europeo. Se ilusionan por Boca Juniors gracias a las palabras del estratega.

Todo pasa por entender que la situación económica de Roma ni mucho menos es amable. Jugadores como Dybala, Pellegrini, Celik y El Shaarawy tendrán que reducirse el sueldo de manera absolutamente tajante si es que quieren continuar en la entidad después del 30 de junio. En caso de no aceptar las propuestas del equipo de la capital italiana, serán agentes libres y es ahí donde por el mundo Boca sueñan como nunca con La Joya. Ranieri habla de un escenario de divorcio ni mucho menos descartado.

“Creo que estos jugadores ya han llamado a la puerta y ya han hablado con el club. Pero para la supervivencia del club, necesitamos reducir la masa salarial. No es que el club no quiera, pero hay que reducirla. Dependiendo del campo y de las exigencias del club, si hay un acuerdo, bien. Si no, nos despedimos”, reflexiones del ex entrenador de equipos como Leicester o Valencia a lo largo de las últimas horas. Por Italia incluso ya se habla de cifras puntuales a las que tendrá que renunciar el argentino si es que quiere continuar en la Loba.

El ex jugador de Juventus o Instituto recibiría anualmente un sueldo de 8.5 millones de euros. Un monto que Roma no podrá asumir de cara a la próxima temporada y que en caso de que Paulo Dybala desee continuar por el club debe rebajarse a los 4 millones de euros. Hablamos de una rebaja de más del 50% que por portales como Gazzetta dello Sport habla de la única forma de que el zurdo pueda seguir en el Olímpico.

Ranieri no descarta ningún escenario con Paulo Dybala:

Diferentes medios de comunicación italianos y españoles no dudan en que Boca Juniors se encuentra a la espera del futuro de Paulo Dybala. Entienden que su situación contractual por la ciudad de Roma invita como nunca al optimismo y que habrá que ver qué quiere hacer con su carrera el campeón del mundo en Qatar 2022 de cara a lo que viene por delante. Ranieri no descarta divorcio a finales de campaña entre el ex Juventus el equipo de la capital.

Dybala no niega la posibilidad

“Por no haber jugado en la Primera de Argentina, lo tengo en mente jugar. Pero no sé si va a pasar. Paredes me presiona todos los días para jugar en Boca. A mí me encantaría jugar en Argentina. Sé que los hinchas de Instituto quieren que esté. Lo pienso en jugar en mi país”, reflexionaba no mucho tiempo atrás La Joya con Los Edul sobre el tema. Vienen semanas claves.

Ni mucho menos niega que se han dado diferentes ítems para soñar con verle en el Xeneixe: “Yo veo en Instagram fotos mías de chico, lo de Lea… los hinchas me escriben. Nunca vi un partido de Boca en La Bombonera. Hablamos con Lea, en las vacaciones, me pidió que me quede con él para ver a Boca con Benfica, en Miami por el Mundial de Clubes, le dije que no sabía. No sé, la puerta para volver a Argentina la dejo abierta, me encantaría”.

