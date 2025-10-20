El ex entrenador de Juventus que no quería a Cristiano Ronaldo ni a Dybala: “No encajaban”

El nombre de Alparslan Erdem será desconocido para la mayoría, pero fue asistente técnico de Andrea Pirlo en su paso por Karagümrük de Turquía por la campaña 2022-2023. A lo largo de las últimas horas, confesó en BILD que el ex entrenador de Juventus no quería ni a Paulo Dybala ni a Cristiano Ronaldo para su Vecchia Signora. Cuestiones tácticas se unen en el medio.

“A Pirlo no le gustaba Dybala, y Cristiano Ronaldo no encajaba en absoluto con su estilo de juego. Quería presionar arriba y los datos demostraban que Cristiano Ronaldo era el peor esprintando. No lo quería, pero no podía hacer nada. Era simplemente Cristiano Ronaldo“, comentaba el turco alrededor de un equipo que se construyó alrededor de la figura del portugués y que contaba con diferentes estrellas que venían de perder en los últimos años hasta dos finales de la Champions League. Algo se estaba rompiendo y terminó de estrellarse a finales de dicha campaña.

El nombre de Álvaro Morata era el que Pirlo consideraba como el más adecuado para su idea de juego. Cuestiones de jerarquías y apellidos evitaron que el español pudiese consolidarse como titular en un equipo que apenas podría competir frente a las grandes potencias durante esos meses. CR7 era la gran apuesta de la directiva de Juventus y el fichaje más caro en la historia de la entidad después de un pago superior de 100 millones de euros al Real Madrid. La trama no era sencilla según comenta Alparslan Erdem.

“Prefería a Álvaro Morata, que se adaptaba perfectamente a su planteamiento. Su esquema no funcionaba con Ronaldo, pero no podía cambiarlo”, reflexiones de Alparslan Erdem sobre la delantera donde Dybala también estaba presente. Aquella Juventus de Turín que se encontraba marcando récords en cuanto a la consecución de títulos de Serie A, pasó en meses de una política de fichajes pensando en el colectivo a la llegada de grandes estrellas que nunca pudieron terminar justificar dicha inversión con el título de la Champions. El final de la película lo conocemos todos y sigue siendo uno de los puntos de quiebre para entender el presente de la Vecchia Signora.

Afirman que Pirlo no quería a CR7 ni a Dybala en su Juventus: GETTY

La vida de Pirlo junto a CR7 y Dybala no se alargó más del verano del 2021. Fue el último curso de Cristiano en Turín, saldado con un cuarto puesto en el Calcio, una Copa Italia y otro título de Supercopa de Italia. Andrea marcharía igualmente en lo que era el final de un proyecto tan ostentoso como lleno de figuras. Solo Paulo tendría 12 meses más de servicio en una entidad que empezaba a vivir la crisis que se tiene por estas fechas. Con el ex volante del AC Milán, el argentino tuvo su peor campaña en Piamonte, con solo 5 goles y 3 asistencias en 26 batallas oficiales.

Publicidad

Publicidad

Mbappé toma el relevo de Cristiano Ronaldo en Madrid

La casa blanca comanda LaLiga tras el triunfo vs. Getafe. Ahí nuevamente Kylian Mbappé marcó y llegó a 11 partidos de manera consecutiva viendo portería. Para encontrar al último jugador de Real Madrid en hacerlo hay que devolverse hasta los tiempos de Cristiano Ronaldo en el Bernabéu. Solo por el torneo local, el galo ya tiene 10 gritos sagrados.

CR7 marcó 17 goles en las primeras 9 jornadas de LaLiga en la temporada 2014/2015. Era hasta hace unas horas el último en conseguir algo similar con la camiseta de Real Madrid. Mbappé, quien llegará a los 27 años dentro de dos meses, se consolida como el heredero total de un Cristiano que por primer vez desde su marcha en el verano del 2018, parece tener finalmente un recambio de peso en el Bernabéu.

ver también La IA anticipó qué día Cristiano Ronaldo llegará a los 1000 goles en su carrera