William Pacho va por su segunda Champions consecutiva y el defensor ecuatoriano y su club ganaron una fortuna por parte de la UEFA.

Sufrieron un poco más de la cuenta sobre el final pero el PSG se metió en su segunda final consecutiva de UEFA Champions League y además de lo que significa esto en términos deportivos, también hay una fuerte suma de dinero que sumarán los franceses.

Solo por estar clasificado a la final de Champions, el PSG de William Pacho se aseguró 18.5 millones de euros. El defensor central fue titular en ambas llaves de semifinales y aunque fue retratado en dos goles, fue una de las figuras contra el Bayern Múnich.

El PSG ha facturado ya 100 millones de euros entre todas las rondas por premios, y en caso de ganar serán 30 millones más. Muchos clubes tienen arreglado con sus planteles repartir parte de sus premios económicos.

El Arsenal de Piero Hincapié será el rival del PSG en la final del torneo en Budapest, y así tendremos por segundo año consecutivo a un campeón ecuatoriano del torneo más importante del Mundo.

Al igual que el año pasado, la Champions League no es el único trofeo que podrían llevarse los franceses ya que tienen casi segura la Ligue 1, ya ganaron la Supercopa de Francia.

El contrato de Willian Pacho con el PSG

Ahora mismo, Willian Pacho tiene contrato con el PSG hasta finales de 2029. Sin embargo, y de acuerdo a los últimos intereses, el equipo francés optó por comenzar negociaciones para una eventual renovación de contrato. El club quiere extender su vínculo y mejorar su sueldo.

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Willliam Pacho celebrando con Luis Enrique la clasificación. Foto: Getty

En resumen